Homem morre soterrado em deslizamento em Caldas Novas

Na manhã desta sexta-feira, 22, um trabalhador foi soterrado enquanto perfurava uma vala de cerca de 4 metros de profundidade em uma obra em Caldas Novas. Segundo os Bombeiros, o delizamento de terra mobilizou equipes de resgate, que ao chegarem ao local, se depararam com duas pessoas dentro da vala tentando remover a terra.

A área foi imediatamente isolada para garantir a segurança da operação, devido ao risco iminente de novos desmoronamentos e à presença de água que no local.

O trabalhador soterrado foi encontrado em parada cardiorrespiratória na obra de Caldas Novas. Após ser retirado da terra e içado da vala, foi entregue a uma equipe de resgate que já o aguardava. Durante o transporte, foram realizadas manobras de reanimação.

O trabalhador foi levado com urgência para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi entregue aos cuidados da equipe médica para a continuidade do atendimento. O trabalhador faleceu no hospital.