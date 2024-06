Homem que violentou filha da namorada é preso

A madrasta de uma criança de 10 anos acionou a Polícia Militar após conversar com a menina e descobrir que ela havia sido vítima de estupro, provocado pelo namorado da mãe da garota.

Segundo os militares, a criança é filha de pais separados, a guarda é compartilhada com a mãe aos finais de semana e a menina mora com o pai e a madrasta.

No último final de semana, a mãe havia buscado a filha na casa do pai no sábado, para entregar no domingo (23). Logo, ao chegar em casa, a madrasta observou que a criança estava diferente, tristonha e indagou a garota sobre o que havia acontecido.

Aos prantos, a menina relatou para a madrasta que estava na casa do namorado da mãe e durante a noite, enquanto a mãe dormia, acordou sendo abusada pelo homem. Ela relatou que gritou pela mãe, o homem ainda a beijou, saiu e foi dormir. Segundo a garotinha, ela sentiu medo e não teve coragem de contar para a mãe.

Após várias diligências, o homem de 40 anos, que trabalha como vigilante na região de Bonfinópolis, foi preso em Senador Canedo e autuado em flagrante por estupro de vulnerável.