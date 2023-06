Horto Medicinal é inaugurado em Goiânia

A Agência Municipal de Meio Ambiente de Goiânia (Amma) e a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB/GO) se uniram para entregar o Horto Medicinal do Jardim Botânico neste sábado , 1ª de julho, às 9h. Com capacidade de produzir cinco mil mudas por mês, o horto visa disponibilizar plantas medicinais para a população goianiense.

O presidente da Amma, Luan Alves, ressalta a importância das plantas medicinais no tratamento de doenças. A inauguração do horto faz parte das atividades do Dia de Cooperar, movimento nacional promovido pela OCB, que busca incentivar a responsabilidade socioambiental em conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Durante o evento, a Amma oferecerá distribuição de plantas medicinais, feira de adoção de animais de estimação e vacinação antirrábica, além de fornecer serviços de atendimento técnico sobre licenciamento, denúncias e orientações gerais. Também haverá um espaço dedicado à Educação Ambiental, com área de convivência, balanço e um espaço instagramável.