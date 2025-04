Hub Goiás recebe maior festival de criatividade do mundo

O Hub Goiás, iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), será o palco principal do World Creativity Day (WCD). Considerado o maior festival de criatividade do mundo, o evento será realizado entre os dias 21 e 23 de abril, com programação gratuita em diversos bairros de Goiânia. Localizado no Setor Leste Universitário, o primeiro centro de excelência público de empreendedorismo inovador vai receber mais de 30 atividades. Todas com transmissão ao vivo pela TV da Universidade Estadual de Goiás (UEG TV).

Neste ano, o WCD traz o tema “Gerações Criativas: transformando talentos em impacto”, com uma programação diversa com oficinas, palestras e exposições. Esta será a primeira vez que o festival acontece presencialmente em Goiânia, comemorando o Dia Mundial da Criatividade e Inovação, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU). A programação completa e link para inscrições podem ser encontradas no site worldcreativityday.com/brazil/goiania/home.

O festival ocorre, simultaneamente, em diversas cidades do mundo. Apenas no Brasil, são mais de 60 com eventos presenciais e online. “Hub Goiás sendo Global Stage do evento mostra a importância que Goiás e nossa capital têm no cenário atual”, aponta o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás, José Frederico Lyra Netto. A pasta é responsável pelo Hub Goiás, que é gerido pelo Porto Digital.

“Mais de mil pessoas devem passar pelo World Creativity Day 2025 em Goiânia, com atividades nas regiões norte, sul, leste e oeste. É muito bom ver o principal hub público de empreendedorismo inovador do Centro-Oeste abraçar o evento e fazer parte desse movimento”, afirma Roldão Barros, que é líder de comunidade do Hub Goiás e líder do WCD Goiânia.

Festa de encerramento

Além de receber uma programação diversa até o dia 23 de abril, o Hub Goiás estende o evento em um happy hour no dia 25 de abril. A “Paradinha da Inovação” acontece uma vez por mês, trazendo painéis, exposições e divulgação de oportunidades de empreendedorismo e inovação, além de uma área de convivência com música e opções gastronômicas.

Os ingressos podem ser retirados gratuitamente na página da sympla do Hub Goiás: sympla.com.br/produtor/hubgoias. Em Goiás, o WCD também acontece em Anápolis e Senador Canedo, além de contar com programação online. Em todo o Brasil, 67 cidades recebem o evento de forma simultânea.