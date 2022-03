Humberto Aidar toma posse no cargo de conselheiro do TCM

Na última sexta-feira, 18, Humberto Aidar tomou posse no cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCMGO) em evento híbrido realizado no plenário do TCMGO.

O, agora, ex-deputado estadual e novo conselheiro foi empossado pelo presidente do Tribunal, Joaquim Castro, durante a solenidade que teve a presença dos conselheiros Daniel Goulart, Sérgio Cardoso, Valcenôr Braz, Francisco Ramos e Fabrício Motta, os conselheiros-substitutos Irany Júnior e Flávio Luna, o procurador-geral de contas – Henrique Pandim, o procurador José Américo Júnior, presidente da AMPCON, além de vários servidores do tribunal.

Em seu primeiro discurso, Aidar disse que irá contar com os servidores no início dos trabalhos e que vai “honrar cada dia que passar” no Tribunal.

A indicação de Aidar foi aprovada em definitivo, por unanimidade, no dia 10 de março. No discurso, após a aprovação, Aidar destacou o desejo de servir no TCM com o mesmo afinco das últimas três décadas em que esteve como deputado. “Ser indicado hoje ao TCM é algo que guardarei para o resto da minha vida”, disse ao se despedir de todos em um misto de satisfação e pesar.

Com a posse de Aidar, o deputado estadual Dr Antonio (União Brasil) assume a presidência das comissões de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) e Mista.