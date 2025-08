Idoso embriagado e na contramão quase atropela PRF ao tentar fugir de fiscalização em Goiás

Na madrugada desta quarta-feira (6), um idoso de 72 anos foi preso após dirigir embriagado e na contramão na BR-153, no trecho entre Jaraguá e Anápolis, em Goiás. O flagrante ocorreu nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), onde o motorista desobedeceu a ordem de parada e quase atropelou um agente.

O condutor tentou fugir por cerca de 1km, ele apresentou sinais visíveis de embriaguez e, ao ser submetido ao teste de etilômetro, registrou 1,01 mg/L de álcool, valor mais de três vezes acima do limite considerado crime de trânsito, que é de 0,33 mg/l.

Além disso, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do idoso estava vencida há mais de 10 anos. O veículo também apresentava irregularidades, incluindo pneus carecas e uma frasco de cachaça foi encontrado no interior do carro.

O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Jaraguá.

