IEL Goiás lança programa para inclusão de imigrantes

No intuito de proporcionar oportunidade para imigrantes e refugiados no mercado de trabalho no estado, o IEL Goiás desenvolveu o programa Ser Imigrante é Legal. O lançamento será durante o feirão de empregabilidade ABRH na Praça, que será realizado quarta e quinta-feira (26 e 27 de julho), das 9 horas às 21 horas, na Faculdade Senai Roberto Mange, no Bairro Jundiaí, em Anápolis. O evento é promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH/GO), com apoio da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg) e da Associação Comercial e Industrial de Anápolis (ACIA).

Na ABRH na Praça, o IEL Goiás ofertará 150 vagas de emprego de nível médio para imigrantes acima de 18 anos. As vagas são para trabalhar em Anápolis e os detalhes dos cargos, empresas e remuneração serão fornecidos no momento do cadastramento dos interessados. A participação no evento é gratuita e os interessados deverão levar os documentos pessoais. Aqueles que não tiverem documentação, receberão as orientações necessárias para regularizarem suas situações no Brasil.

O programa

Ser Imigrante é Legal é um programa desenvolvido pela área de Educação e Carreiras do IEL Goiás, encabeçada por Dadson Borges, com apoio da área de Gente e Talentos do Instituto. “Nosso principal objetivo é captar, desenvolver e conectar imigrantes qualificados para oportunidades de trabalho em empresas parceiras, impulsionando a diversidade e a inclusão no mercado de trabalho. Esperamos a participação dos interessados para que possam, em breve, estar empregados”, afirmou Dadson, que também é vice-presidente da ABRH nacional.

O programa se destina a imigrantes recém-chegados ao Brasil, que buscam ingressar no mercado de trabalho formal, com diferentes qualificações e experiências profissionais, desde aqueles com pouca ou nenhuma experiência no Brasil até profissionais experientes que desejam revalidar seus diplomas ou atualizar suas habilidades.

O público-alvo do programa é de imigrantes que ainda estão regularizando sua situação no País até quem já possua documentação completa e busca recolocação profissional. O programa tem parcerias com empresas de diversos setores, que buscam profissionais qualificados e valorizam a diversidade. Está sendo formado o Banco de Talentos Imigrantes IEL, uma plataforma on-line e acessível para que os imigrantes interessados em participar do programa possam se cadastrar, fornecendo informações sobre suas qualificações, experiências profissionais, escolaridade, dados pessoais e documentos necessários para a contratação.

A preparação desses imigrantes para o mercado de trabalho também é uma prioridade do IEL Goiás, que realizará entrevistas individualizadas para avaliar suas habilidades, conhecimentos, experiências e expectativas profissionais, identificando suas necessidades específicas de capacitação. Serão ministrados treinamentos personalizados em língua portuguesa, legislação trabalhista e comportamento organizacional. Também serão realizados workshops de soft skills para aprimorar as habilidades interpessoais dos imigrantes, como comunicação, trabalho em equipe, resolução de conflitos e adaptabilidade cultural.

ABRH NA PRAÇA

A Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH/GO), em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg) e a Associação Comercial e Industrial de Anápolis (ACIA), promoverá, a 1ª edição do evento ABRH na Praça, em Anápolis. Nestas quarta e quinta-feiras, dias 26 e 27 de junho, na Faculdade Senai Roberto Mange, no Bairro Jundiaí, em Anápolis, serão ofertadas mais de 6 mil vagas de emprego, operacionais e administrativas, com nível tático e estratégico.

O evento, que contará com a participação de 40 empresas, é um facilitador de oportunidades, conectando o trabalhador que procura por um emprego formal e o empreendedor que oferta a vaga. O feirão de empregos é gratuito para os participantes, que terão acesso a orientação sobre mercado de trabalho e empregabilidade, cursos, orientação de carreira e mentorias, além de palestras com profissionais e executivos destacados no mundo corporativo.

“Trata-se de uma ação que ocorre em todas as seccionais da ABRH, simultaneamente. É um evento que gera emprego, autoestima e dignidade. O nosso grande diferencial é o aplicativo da ABRH no qual o candidato pode dar um ‘match’ com as vagas que mais têm sinergia com ele”, ressaltou a diretora de empregabilidade da ABRH/GO, Deise Percílio.

SERVIÇO

Evento: ABRH NA PRAÇA

Data: 26 e 27 de junho de 2024

Horário: 9h às 21h

Local: Faculdade Senai Roberto Mange (Anápolis)

Endereço: Rua Engenheiro Roberto Mange, nº 239, Bairro Jundiaí, Anápolis

Empresas participantes: 40

Vagas: mais de 6 mil