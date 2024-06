IEL oferece mais de 1,2 mil vagas de estágio com bolsas de até R$ 2,3 mil

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL), referência em conectar talentos e empresas, está oferecendo 1.228 vagas de estágio em diversos estados do Brasil. Goiás é o estado com maior número de oportunidades, totalizando 561 vagas, seguido por Santa Catarina com 393 vagas.

O programa de estágio do IEL abrange diversas áreas como administração, engenharia de produção, arquitetura e urbanismo, publicidade e propaganda/comunicação social e estética e cosmetologia. Além disso, há vagas para cursos técnicos como Refrigeração e Segurança do Trabalho. As bolsas variam entre R$ 400 e R$ 2,3 mil, com auxílio transporte e vale-refeição.

O estágio, além de ser uma oportunidade de aprendizado prático, pode resultar em efetivação, com muitas empresas contratando os estagiários após o término do contrato. O IEL já conectou mais de 1,5 milhão de estudantes ao mercado de trabalho. Os interessados podem se cadastrar no site do IEL.

Para mais informações, consulte o levantamento quinzenal de vagas realizado pela Agência de Notícias da Indústria, disponível junto às federações das indústrias.