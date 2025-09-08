IFG Aparecida abre inscrições para Curso Libras Básico I

O IFG – Câmpus Aparecida de Goiânia está com inscrições abertas para o curso de extensão Libras Básico nível I. As aulas serão ministradas quinzenalmente, aos sábados, das 13h30min às 15h30min, no IFG – Câmpus Aparecida de Goiânia. O curso terá início no dia 4 de outubro e as aulas seguem até 6 de dezembro. As inscrições podem ser feitas até 28 de setembro e a seleção dos inscritos será feita por sorteio, a ser realizado no dia 29.

O público-alvo do curso são professores e demais profissionais da área da educação, mas qualquer pessoa interessada em aprender Libras pode se inscrever. Além das aulas presenciais, haverá atividades a serem realizadas a distância.

Estão disponibilizadas 30 vagas para o curso, sendo 20% reservadas à comunidade interna do IFG, conforme a legislação vigente. O objetivo do curso de extensão Libras Básico I é aprimorar as competências de docentes e profissionais da rede pública e da rede privada conveniada, visando à elevação da qualidade do atendimento educacional prestado aos estudantes surdos.

O organizador do curso de extensão “Libras Básico I” é o professor Diego Leonardo Pereira Vaz, que é também quem vai ministrar as aulas.

O resultado do sorteio será divulgado no site e nas redes sociais do IFG Aparecida.

Edital:

https://www.ifg.edu.br/attachments/article/1143/Edital%20Curso%20Libras%20B%C3%A1sico%20-%20N%C3%ADvel%20I.pdf

Inscrições:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8MYTEKRUuIdDUR97fjRM6GvmlIWE9fVMxB7GLve02oFEa3Q/viewform

