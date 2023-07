Imagem Peregrina Nossa Senhora de Fátima vem a Trindade

A Arquidiocese de Goiânia, por meio do Santuário Basílica Sagrada Família, receberá neste sábado, dia 8, a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima, vinda diretamente de Fátima, Portugal.

A recepção da chegada da imagem está previsto par as 12 horas de sábado, no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. Em seguida, ela será levada em carreata pelas principais ruas da capital, com parada na Catedral Metropolitana. Em seguida, continuará o trajeto até o Santuário Basílica Sagrada Família.

Os peregrinos poderão visitar a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima nos dias 8 e 9 de julho (sábado e domingo). A Visitação é aberta a toda comunidade, e será feita em regime de 24 horas.