Inaugurada ala de doenças cardiovasculares no HMAP

Foi inaugurada oficialmente na manhã deste sábado, 1º de julho, a ala de hemodinâmica do Hospital Municipal de Aparecida Iris Rezende Machado (HMAP), que é gerenciado pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. O novo setor hospitalar é destinado ao tratamento de doenças cardiovasculares.

A entrega foi realizada pelo prefeito Vilmar Mariano, pela primeira-dama Sulnara Santana e pelo secretário de Saúde, Alessandro Magalhães, com a presença do ministro de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, e seu secretário executivo, Olavo Noleto. Também participaram do evento o senador Vanderlan Cardoso, autor de emenda para o serviço de hemodinâmica, além de deputados estaduais e federais, bem como de vereadores e secretários da cidade e representantes das Secretarias de Saúde de Aparecida (SMS) e Estadual (SES).

Na ocasião, foram homenageados o ex-prefeito Maguito Vilela, além do ministro Alexandre Padilha e Olavo Noleto, três dos principais responsáveis pela construção do HMAP, conhecido como o “Gigante do Centro-Oeste” e sendo o maior do Estado construído por uma prefeitura. A unidade tem 235 leitos operacionais, sendo 39 UTI´s adultas e 10 pediátricas, 155 leitos de enfermaria e 10 salas cirúrgicas e tem capacidade para realizar, mensalmente, mais de 1.100 internações clínicas por mês, 646 cirurgias eletivas, 195 procedimentos hemodinâmicos, oito mil consultas médicas ambulatoriais e sete mil exames de imagem.

Benefício para toda a região

“O ministro Padilha esteve na cidade em 2012, quando era ministro da Saúde do governo Dilma, e o Maguito, então prefeito de Aparecida, pediu para ele o hospital e ele autorizou. Agora, 11 anos depois, ele retorna para inaugurar a hemodinâmica” lembrou o prefeito Vilmar Mariano, que destacou que o HMAP não atende apenas a pacientes de Aparecida: “Atendemos também a pessoas de Goiânia e de outros lugares que nos procuram. A Capital tem um déficit grande e podemos ajudar. Em Aparecida conseguimos reduzir a fila para cirurgias eletivas e para outras também.”

Modelo para o Brasil

Após conhecer todo o Hospital, o ministro Alexandre Padilha elogiou a unidade e a gestão da Saúde em Aparecida: “Aqui temos padrão de excelência reconhecido e é muito bom ver pessoalmente a qualidade, a humanização e a preocupação de colocar o paciente em primeiro lugar. E, mais do que isso, posso dizer que esse modelo do HMAP e da gestão aqui de Aparecida de Goiânia é, para o Governo Federal, é um dos modelos que vai inspirar o presidente Lula e a ministra Da Saúde Nísia Trindade no nosso programa de redução de filas de cirurgias e de exames”.

Alexandre Padilha ainda reforçou que “estamos acompanhando o que Aparecida tem feito na redução das filas em especialidades que são complexas, tais como ortopedia, oftalmologia e cirurgia vascular. É uma alegria poder estar aqui e aprender com Aparecida de Goiânia que podemos reduzir, sim, o tempo de espera por cirurgias e exames no SUS. No caso da hemodinâmica, quando a pessoa tem algum problema cardíaco, precisa de atendimento o mais rápido possível. Esse protocolo de 120 minutos, quando há um infarto, é decisivo para salvar vidas e reduzir o risco da pessoa ter um problema cardíaco, uma insuficiência durante mais tempo.”

Mais recursos federais

Nesse sentido, Padilha afirmou que a ministra Nísia Trindade e o Governo Federal “já estão analisando o pleito de Aparecida por mais recursos no custeio e na manutenção dos tratamentos, exatamente por conta desse modelo que está sendo desenvolvido aqui no HMAP na redução das filas. Certamente, o Ministério da Saúde vai aumentar essa participação. A ministra e o presidente Lula estão absolutamente comprometidos em ajudar Aparecida nesse grande esforço que está totalmente alinhado com o programa nacional de redução de filas de cirurgias e de exames”.

Prefeito Vilmar Mariano e ministro Alexandre Padilha na coletiva: Saúde em Aparecida é modelo para o Brasil

O ministro ainda enfatizou o HMAP é um “modelo para o Brasil” e que as emendas parlamentares apresentadas pelos representantes goianos no Congresso Nacional estão sendo executadas e liberadas pela União. “Estamos saindo daqui com o compromisso de que a ministra da Saúde já sinalizou que aumentará os recursos de custeio para ajudar a Prefeitura de Aparecida a manter esse alto padrão de atendimento que temos nesse Hospital com a contratação de profissionais com muita qualidade e a possibilidade de realização de novos exames para continuar reduzindo as filas.”

Hemodinâmica que salva vidas

A ala de hemodinâmica do HMAP é inédita no serviço público de saúde municipal. Antes do seu funcionamento, os pacientes de Aparecida infartados ou com problemas circulatórios de veias e artérias aguardavam vagas de internação fora da cidade. Agora, são atendidos no próprio município pela equipe do Albert Einstein. Se não tratadas em tempo oportuno, as doenças cardiovasculares podem causar complicações graves e levar à morte.

O novo setor do HMAP começou a funcionar em julho de 2022 e já realizou mais de 1.100 procedimentos. A hemodinâmica do Hospital Municipal de Aparecida recebe também pacientes da rede estadual. No local, são tratados casos eletivos e urgentes tanto do município como da macrorregião estadual Centro-Sul.

O senador Vanderlan Cardoso relatou que “os recursos que foram destinados para cá como pedido do ex-prefeito Gustavo e agora com a continuidade do prefeito Vilmar, em torno de 6 milhões de reais para a UTI coronariana, para a hemodinâmica e para o tratamento de feridas, está sendo muito bem usado. Aparecida tem recebido um olhar especial por parte não somente do Governo Federal e de mim, mas também de toda a bancada goiana que tem ajudado o município”.

Quem também exaltou o HMAP e a gestão em Aparecida foi o secretário estadual de Saúde Sérgio Vencio: “Temos uma verba de 2 milhões de reais para a realização de hemodinâmica, o que nos ajudou a zerar a fila de diagnóstico de cateterismo cardíaco e do exame de arteriografia. Agora o HMAP entra como parceiro nosso junto com o Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL) para a realização dos procedimentos de emergência e eletivos de angioplastia. Isso mostra a eficiência do secretário Alessandro Magalhães, na minha opinião um dos melhores gestores do País, e da gestão Einstein no HMAP. Hoje, Aparecida não tem fila para cirurgias eletivas e está ajudando o Estado de Goiás a zerar a dele”.

Linha de Cuidado

O secretário de Saúde de Aparecida, Alessandro Magalhães, aponta que, antes da hemodinâmica, “tínhamos que encaminhar um paciente para fora da cidade em casos de infarto e problemas vasculares, mas hoje já atendemos dentro do município. Até implantamos uma Linha de Cuidado na qual um paciente, com infarto dentro de uma UPA, tem que estar aqui no HMAP em, no máximo, 120 minutos. Isso para preservar o coração dele, que terá uma qualidade de vida melhor depois de infartado. Hoje fazemos cateterismos cardíacos, angioplastias e revascularização de membros e vamos ampliar esses serviços, provavelmente até o final do ano, porque o Einstein conseguiu uma doação de um empresário para comprar uma nova máquina para a hemodinâmica, que já está sendo adquirida. Nossa capacidade vai dobrar podendo fazer também procedimentos de medicina neurológica, algo que atualmente ainda não temos capacidade para fazer”.

Alessandro ainda contou que a Prefeitura tem um projeto para implantar uma unidade oncológica (Para tratamento de câncer) no município: “Se conseguirmos esse recurso, poderemos ter uma referência na cidade para a realização de cirurgias e quimioterapias, e, na sequência, também a radioterapia. Aí, com mais essa ampliação, Aparecida ficará praticamente autossuficiente no atendimento à saúde para a população”.

No encerramento da coletiva com a imprensa goiana, o diretor geral do HMAP, Felipe Piza, salientou que “é motivo de muito orgulho vermos que a implementação da hemodinâmica contempla não só para os pacientes de Aparecida, mas os de toda a região. O primeiro caso que atendemos neste setor era de uma pessoa que aguardava há mais de um ano por esse procedimento nas veias da perna. Aí, a partir do momento em que foi feito o exame, já mudou completamente a vida do paciente”.

Piza ainda celebrou um ano de gestão Einstein no HMAP: “Nesse tempo, consolidamos uma parceria muito grande com a Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida e agora com a Secretaria Estadual. Em um ano reduzimos completamente a fila de cirurgias eletivas e não temos nenhum paciente pendente. E mais: temos um indicador para medir a satisfação do paciente e ele tem sido de 98%. De fato, são os pacientes quem mais se beneficiam com essas conquistas no HMAP”.

Entenda como funciona

A hemodinâmica é uma área de atuação destinada a diagnosticar e tratar disfunções relacionadas à circulação do sangue, como a doença arterial coronariana e infarto. Ela é usada para procedimentos que utilizam técnicas como o cateterismo, angioplastia e colocação de stents. Esses recursos, minimamente invasivos, permitem melhorar o fluxo sanguíneo para o coração, aliviar sintomas, prevenir agravamentos e salvar vidas. Como todos os demais serviços do HMAP, o acesso ao tratamento de doenças cardiovasculares ocorre via Central Municipal de Regulação.