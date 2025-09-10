Incêndio atinge loja de colchões no Centro de Goiânia

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na madrugada desta quarta-feira (10), uma loja de colchões localizada na esquina da Avenida Anhanguera com a Rua 6, no Setor Central de Goiânia. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado às 4h34 e ainda atua no combate às chamas e no rescaldo do fogo.

De acordo com a corporação, as chamas do incêncio se alastraram também para uma loja vizinha de bolsas, que fica no Centro de Goiânia. Até o momento, não há registro de vítimas. Dez viaturas foram mobilizadas para a ocorrência. A Polícia Militar auxilia no isolamento da área e no controle do tráfego.

Segundo o Corpo de Bombeiros encontra-se confinado às edificações da Império Colchões e da Really Bolsas. Na loja de colchões, o fogo já foi extinto no interior, permanecendo concentrado no mezanino das edificações, onde o combate está direcionado neste momento. As lojas vizinhas, Passo Calçados e Baratão Utilidades, não foram atingidas, estando preservadas. O trabalho das equipes inclui resfriamento contínuo das divisas e fundos, preservando inclusive o cartório localizado nos fundos do quarteirão.

A principal dificuldade no combate tem sido a grande quantidade de material combustível, de fácil ignição, associada à falta de acessos internos e laterais. As guarnições permanecem empenhadas no controle total do incêndio e na proteção das edificações vizinhas. Aguarde novas informações.

A Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) informou que a Avenida Anhanguera precisou ser interditada nos dois sentidos para garantir a segurança da população e permitir o trabalho das equipes de emergência para conter o incêncio no Centro de Goiânia.

No sentido Campinas, o bloqueio começa na Avenida Araguaia, com desvio pela Rua 4. Já no sentido Praça da Bíblia, o tráfego é desviado na altura da Avenida Tocantins, acessando a Rua 3. Agentes de trânsito permanecem na região para orientar motoristas.

A SET pede atenção redobrada dos condutores e recomenda evitar a área até a liberação total da via.