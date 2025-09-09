Incêndio em loja de pneus mobiliza bombeiros em Goiânia

Na manhã desta terça-feira (9/9), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás foi acionado para atender a um incêndio em uma loja de pneus localizada na Avenida Pedro Ludovico Teixeira, no Parque Oeste Industrial, saída para Rio Verde.

Equipes da corporação estão no local realizando o combate às chamas e controlando a fumaça densa que pode ser vista à distância. Não há registro de vítimas. A ocorrência está em andamento.

A fumaça preta, resultante da queima dos pneus, pode ser vista de vários bairros de Goiânia.

Redução

Apesar de ocorrências pontuais, o registro de focos de queimada em Goiás de janeiro a julho deste ano caiu 34,1% na comparação com o mesmo período de 2024, de acordo com dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).

Enquanto no ano passado a pasta registrou 1.565 episódios de incêndio florestal nos primeiros sete meses do ano, em 2025 foram 1.030.

Focos de queimadas

Os dados são produzidos a partir de informações do satélite Aqua M-T, que capta focos com área maior do que 30 metros quadrados. O balanço de 2025 é também o melhor desde o ano de 2019. Foram 1.192 focos naquele ano; 1.298 em 2020; 1.631 em 2021; 1.711 em 2022; 1.339 em 2023; e como já foi dito, 1.565 em 2024.

O gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrográficas do Estado de Goiás (Cimehgo), André Amorim, afirma que a redução nos focos de queimada é resultado do amadurecimento das políticas do governo no âmbito do monitoramento e do combate aos incêndios.

“Os números estão ficando melhores com o passar do tempo porque estamos usando a nossa experiência para aprimorar procedimentos”, afirma.

