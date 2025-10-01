Incêndio consome Chapada dos Veadeiros há mais de 50 horas

Um incêndio de grandes proporções atinge a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, e já dura mais de 50 horas. O fogo consome áreas de vegetação nativa e mobiliza brigadistas, bombeiros e equipes de órgãos ambientais.

De acordo com informações oficiais, as chamas começaram na segunda-feira (29) em pontos ainda não esclarecidos e se espalharam rapidamente. A atuação das equipes conta com apoio aéreo e terrestre, mas o trabalho é dificultado pela baixa umidade relativa do ar e pelos ventos fortes registrados na região.

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) informou que brigadistas do parque e profissionais voluntários estão em campo desde o início do incêndio. Aeronaves também estão sendo utilizadas para lançar água e monitorar os focos. Apesar da mobilização, ainda não há estimativa de área total queimada.

A situação é agravada pelo período de estiagem, quando a vegetação fica mais suscetível ao fogo. O Corpo de Bombeiros reforçou que a principal linha de atuação é conter o avanço das chamas para áreas de preservação e comunidades próximas.

Embora não haja registros de vítimas, a destruição já é visível em pontos turísticos e de vegetação nativa. O trabalho deve continuar ao longo dos próximos dias, até que todos os focos sejam controlados.

As autoridades pedem que a população colabore, evitando qualquer tipo de ação que possa gerar novos focos de incêndio, como o uso de fogo para limpeza de áreas ou descarte de bitucas de cigarro. O monitoramento segue em tempo integral e novas atualizações devem ser divulgadas pelos órgãos responsáveis.