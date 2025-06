A empresária que dirigia a caminhonete Dodge Ram envolvida em um grave acidente na Avenida Perimetral Norte, em Goiânia, foi indiciada por homicídio culposo na direção de veículo automotor – quando não há intenção de matar – e lesão corporal culposa. O caso ocorreu no dia 25 de abril de 2025, no setor Jardim Diamantina, e resultou na morte do DJ Martinho Douglas dos Santos, de 32 anos. Uma jovem de 18 anos, que estava na garupa da motocicleta, ficou ferida.

Segundo o delegado responsável pela investigação, Paulo Ludovico Evangelista, a condutora perdeu o controle da caminhonete devido à alta velocidade, subiu no canteiro central e colidiu contra árvores antes de invadir a pista contrária e atingir veículos parados no semáforo, incluindo a moto conduzida pela vítima.

“A investigada foi indiciada pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa, ambos na direção de veículo automotor. Foi constatado que ela conduzia o veículo de forma imprudente, com velocidade incompatível, o que fez com que perdesse o controle e causasse o acidente”, explicou o delegado.

De acordo com a Polícia Civil, laudos periciais e exames do Instituto Médico Legal (IML) comprovaram que a motorista não havia consumido bebida alcoólica no momento do acidente.

“A polícia esteve no local, realizou diligências e colheu os elementos necessários para o inquérito. Os indícios reunidos confirmam a caracterização de homicídio e lesão culposa, sem influência de álcool”, reforçou Evangelista.

O acidente

Martinho Douglas trafegava de motocicleta pela avenida quando foi atingido pela caminhonete, que invadiu a contramão após bater contra árvores no canteiro central. Ele morreu no local. A passageira que o acompanhava foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

TCE-GO verifica descumprimento de normas de pavimentação em obra da GO-184