Ipasgo Saúde alerta sobre riscos de alergias em crianças durante as férias

Durante o período de férias escolares, é comum que as crianças passem mais tempo em casa, brincando e se divertindo. Nesse contexto, o Ipasgo Saúde reforça a importância da atenção redobrada por parte de pais e responsáveis, especialmente em relação às alergias respiratórias e de contato, que podem ser desencadeadas por fatores presentes no ambiente doméstico.

As alergias são reações exageradas do sistema imunológico ao contato com determinadas substâncias. De acordo com o Ministério da Saúde, a predisposição genética também é um fator importante, sendo comum que filhos de pais alérgicos desenvolvam o mesmo tipo de sensibilidade.

Entre os principais causadores de crises alérgicas estão alimentos, pólens, ácaros e poeira. Esses dois últimos são frequentemente encontrados em bichos de pelúcia, brinquedos parados, ventiladores e aparelhos de ar-condicionado. O contato com esses agentes pode resultar em quadros de rinite, bronquite, conjuntivite, dermatite e até situações mais graves.

Primeiros sinais

O médico Frederico Costa destaca a importância de reconhecer os primeiros sinais. “Inchaço, coceira intensa e dificuldade para respirar são sintomas que precisam de atenção. Em alguns casos, uma reação alérgica pode evoluir rapidamente. Por isso, a informação e a prevenção são fundamentais”, afirma.

A melhor forma de evitar reações alérgicas é manter hábitos de prevenção no dia a dia. Limpar regularmente brinquedos, ventiladores e superfícies, realizar a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado e manter os ambientes organizados são medidas que contribuem para a saúde das crianças. Além disso, orientar os pequenos a lavarem corretamente as mãos com água e sabão e a manterem seus espaços limpos e organizados também ajuda a reduzir os riscos.