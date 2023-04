IPTU Goiânia: primeira parcela vence nesta quinta-feira

A parcela única do IPTU de Goiânia ou a primeira parcela, para quem optar pelo pagamento parcelado, vence na próxima quinta-feira, 20. A Prefeitura de Goiânia fez uma alerta ao contribuinte para ficar atento ao prazo, a fim de evitar a incidência de multas e juros no valor do tributo. Segundo balanço da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) da Prefeitura de Goiânia, até a manhã desta terça-feira, 18, 29,63% dos contribuintes já haviam efetuado algum tipo de pagamento.

A cota única, com 10% de desconto, permanece como a opção favorita do cidadão goianiense. Dados da Sefin apontam que, do total, 25,4% dos pagamentos feitos foram em parcela única. O levantamento anterior demonstrava que quase 25% dos contribuintes goianienses haviam efetuado o pagamento. Destes, 21,8% em cota única. O aumento logo no início da semana era aguardado, em razão da proximidade da data de vencimento deste ano.

Quanto ao número de boletos entregues via Correios, a última semana encerrou com 73% já concluídos. Nesta terça-feira (18/04), o índice passou para 91%. Todos os contribuintes podem fazer a emissão do boleto na página criada para o IPTU 2023 https://www.goiania.go.gov.br/sefin/iptu/.

É importante que o cidadão também faça a emissão do boleto com antecedência para não enfrentar dificuldades no acesso em momentos de sobrecarga do sistema do Portal do Contribuinte, devido ao elevado número de acessos simultâneos. É só acessar o site goiania.go.gov.br/sefin, e realizar a emissão do boleto ou o pagamento via cartão de crédito.

“O contribuinte que precisar de ajuda nesse trâmite pode procurar o atendimento da Central do IPTU. Pela primeira vez, a Prefeitura de Goiânia disponibiliza um atendimento humanizado e especializado, com a Central do IPTU, e também novas formas de pagamento, como PIX, cartão de débito, crédito, além dos tradicionais boletos, para facilitar a quitação do imposto”, ressalta o secretário Municipal de Finanças, Vinícius Henrique Alves.

Central virtual

A Central do IPTU virtual, com atendimento exclusivo por mensagens via WhatsApp, registrou quase 1,5 mil atendimentos finalizados na manhã desta terça-feira, desde o dia do lançamento, 4 de abril. A plataforma de mensagens instantâneas, WhatsApp, reativou o número (62) 3524-3352, após solicitação da Sefin, e, agora, a equipe trabalha na normalização do atendimento. Os números (62) 3524-3375 e (62) 3524-3383 também continuam ativos.

Já a unidade presencial, localizada no hall de convivência do Paço Municipal, ultrapassou a marca de 1.880 mil atendimentos realizados. Um acréscimo de 473 consultas concluídas, somente nesta segunda-feira e terça-feira, em relação ao balanço da primeira semana de funcionamento, quando foram registrados mais de 1.400 atendimentos.

A Central do IPTU, tanto presencial quanto virtual, funciona de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados, das 08h às 17h, até o dia 03 de maio.