Presos irmãos suspeitos de matar homem com extrema violência em Goiânia

Dois irmãos suspeitos de envolvimento no assassinato de um homem, ocorrido no dia 28 de abril deste ano, no Residencial Morada do Ipê, região norte de Goiânia, foram presos pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH).

De acordo com as investigações, a vítima foi inicialmente atropelada e, em seguida, agredida e esfaqueada com golpes concentrados no peito e pescoço. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Testemunhas informaram que os autores utilizaram um carro e uma motocicleta para surpreender a vítima, que voltava para casa de bicicleta.

Diante da gravidade do crime, da periculosidade dos suspeitos e das provas reunidas, a Justiça atendeu ao pedido da Polícia Civil e decretou a prisão temporária dos investigados. As ordens judiciais foram cumpridas na última quinta-feira (24) e os irmãos foram presos em Goiânia pelas equipes da DIH.

Segundo a Polícia Civil, os dois suspeitos pelo crime estão presos e são investigados por homicídio. Ainda de acordo com a polícia, a motivação seria dívida por drogas. A vítima teria ameaçado o pai dos investigados, que resolveram tomar uma atitude mais drástica e matar de forma brutal essa vítima. Os dois foram presos na quinta-feira (24). Eles não tiveram os nomes divulgados e, por isso, não foi possível entrar em contato com a defesa para um posicionamento.

As investigações continuam em andamento e devem ser concluídas dentro do prazo legal.

