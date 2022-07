Jogador da Aparecidense é convocado para Copa do Mundo

Aparecida de Goiânia terá representante na Copa do Mundo de Futebol de Amputados. O volante da Aparecidense-Adfego, Valdo Firmino, 26 anos, foi convocado pelo técnico Rodrigo Oliveira e vai disputar o Mundial na Turquia.

Há cinco anos na modalidade, ele já foi convocado para Seleção Brasileira outras vezes para treinamentos. Valdo teve ainda duas oportunidades para participar de competições oficias, mas lesões tiram o jogador do Sul-Americano e da Copa das Confederações.

O volante da Aparecidense irá se apresentar à Seleção no final de agosto para fase preparatória e, segundo ele, a ansiedade é grande para finalmente participar de uma competição oficial. “É a realização de sonho. Estou batalhando no futebol de amputados há cinco anos e já participei de algumas fases de treinamento com a Seleção, agora, é a grande oportunidade de disputar a Copa do Mundo. É minha grande oportunidade”, crava o atleta.

Mesmo acostumado com embates acirrados dentro de campo, o jogador não esconde o friozinho na barriga quando lembra que vai encarar várias horas de voo até Istambul. “Nunca voei vai ser a primeira vez, será um grande desafio. Nunca sai para fora do Brasil, mas estou preparado para tudo isso”, revela o ilustre morador do Bairro Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia.

Com 24 seleções de cinco continentes, a Copa do Mundo de Futebol de Amputados será disputada entre 30 de setembro e 9 de outubro na Turquia. Valdo destaca que o Brasil é um dos times favoritos. “O Brasil é um dos favoritos ao título, é uma grande equipe. A seleção que vai sedia também é forte”, diz.

Orgulho

“A convocação do Valdo nos enche de alegria e orgulho, provando que o esporte em Aparecida de Goiânia é valorizado pela gestão. Trabalhamos com dezenas de modalidades desde a iniciação esportiva até o alto rendimento e, é claro, incentivamos e valorizamos igualmente o esporte para deficiente como o futebol de amputados, basquete em cadeira de rodas e outras modalidades”, destaca o secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Gerfeson Aragão.

A convocação de Valdo Firmino foi anunciada na última terça-feira,12, pela Associação Brasileira de Desporto Para Deficientes Físicos (ABDF).