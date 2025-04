Jovens de 15 a 19 anos já podem se vacinar contra o HPV em Aparecida

A prefeitura de Aparecida de Goiânia, via Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciou, no último 1º de abril, uma força-tarefa de vacinação contra o Papilomavírus Humano (HPV) voltada a adolescentes e jovens de 15 a 19 anos que ainda não foram imunizados.

A iniciativa é realizada pela coordenação de Imunização da SMS e visa ampliar a cobertura vacinal, prevenir complicações associadas à infecção pelo vírus (Tais como câncer de colo do útero, vulva, pênis, ânus, orofaringe e verrugas genitais), e garantir o resgate de não vacinados nesta faixa etária.

Dados do Ministério da Saúde (MS) apontam que mais de 7 milhões de jovens brasileiros entre 15 e 19 anos ainda não receberam a vacina contra o HPV. Em Goiás, esse número ultrapassa 508 mil, e, em Aparecida, estima-se que cerca de 22 mil adolescentes necessitam da proteção.

Para alcançar esse público, a campanha conta com 37 salas de vacinação distribuídas pelo município, além de ações extramuros, com equipes atuando diretamente em escolas estaduais e militares, onde há maior concentração de jovens dessa faixa etária.

A meta da campanha é vacinar, no mínimo, 90% do público-alvo, alinhando-se às diretrizes do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e reforçando o compromisso da prefeitura com a saúde preventiva.

Postos de vacinação

A vacinação nas UBS´s funciona de segunda a sexta das 7h30 às 16h30. Na Central de Imunização funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 18h30, e, aos sábados, das 7h30 às 13h. Os postos de imunização não funcionam em feriados e pontos facultativos.

Confira os locais:

1. Ubs Andrade Reis

2. Ubs Bairro Cardoso

3. ⁠Ubs Bairro Ilda

4. ⁠Ubs Colina Azul

5. ⁠Ubs Cruzeiro do Sul

6. ⁠Ubs Independência Mansões

7. ⁠Ubs Jd Florença

8. ⁠Ubs Jd Rivieira

9. ⁠Ubs Jd Tirandentes

10. ⁠Ubs Mansões Paraíso

11. ⁠Ubs Papillon Park

12. ⁠Ubs Pontal Sul 2

13. ⁠Ubs Veiga Jardim

14. ⁠Ubs Alto Paraíso

15. ⁠Ubs Anhambi

16. ⁠Ubs Bairro Independência

17. ⁠Ubs Bandeirantes

18. ⁠Ubs Boa Esperança

19. ⁠Ubs Buriti Sereno

20. ⁠Ubs Campos Eliseos

21. ⁠Ubs Caraíbas

22. ⁠Ubs Garavelo Park

23. ⁠Ubs Jd dos Ipês

24. ⁠Madre Germana

25. ⁠Ubs Delfiore

26. ⁠Ubs Cândido de Queiroz

27. ⁠Ubs Expansul

28. ⁠Ubs Jd Bela Vista

29. ⁠Ubs Jd dos Buritis

30. ⁠Ubs Jd Olímpico

31. ⁠Ubs Jd Paraíso

32. ⁠Ubs Parque Trindade

33. ⁠Ubs Rosa dos Ventos

34. ⁠Ubs Santa Luzia

35. ⁠Ubs Santo André

36. ⁠Ubs São Pedro

37. Central de Imunização