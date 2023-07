Julho não terá custos extras na conta de energia

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) definiu que a bandeira tarifária do mês de julho será verde. Sendo assim, não terá cobrança adicional na conta de energia elétrica para os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

A bandeira verde está vigorando desde abril de 2022 em decorrência das condições favoráveis de geração de energia no país. A ANEEL mantém o posicionamento de que é bastante provável que haja bandeira verde em todo o ano de 2023, a julgar pelos dados disponíveis que permitem a atualização permanente de projeções de acionamento das bandeiras tarifárias. “A manutenção da bandeira verde é um alento para o cidadão, que cada vez mais está alerta para o consumo consciente de energia. Toda a sociedade é beneficiada com as condições de geração favoráveis”, diz o diretor geral da Agência, Sandoval Feitosa.