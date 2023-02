Juntos pelo Araguaia: aberto edital de credenciamento para instituições executoras

Está aberto edital do Governo de Goiás para credenciamento de instituições interessadas em participar, como executoras, do programa Juntos Pelo Araguaia. O chamamento foi publicado por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) no Diário Oficial do Estado do dia 26 de janeiro deste ano, com prazo indefinido e previsão de até 20 dias para resposta aos pedidos formalizados.

O Juntos pelo Araguaia é o maior programa de revitalização de bacias hidrográficas em curso no Brasil. Foi lançado em junho de 2019, como resultado de uma parceria dos governos federal, de Goiás e do Mato Grosso. A meta dele é a de recompor a vegetação nativa do Cerrado em 10 mil hectares no território da bacia hidrográfica do Alto Rio Araguaia (onde há expressiva produção agropecuária).

A iniciativa alcança 16 municípios de Goiás: Amorinópolis, Aragarças, Arenópolis, Baliza, Bom Jardim, Caiapônia, Diorama, Doverlândia, Iporá, Ivolândia, Mineiros, Montes Claros, Palestina de Goiás, Piranhas, Portelândia e Santa Rita do Araguaia.

“As ações desenvolvidas no programa vão além do plantio e da construção de terraços ou bacias de contenção em áreas degradadas”, afirma a secretária de Meio Ambiente, Andréa Vulcanis. “O Juntos Pelo Araguaia trabalha a sensibilização, a mobilização e o engajamento de proprietários, produtores rurais e lideranças sociais para adesão à causa”, complementa Vulcanis.

A implementação do programa consiste na adesão de empresas patrocinadoras por meio de doação ou partícipes, oriundas de obrigações ambientais (compensação florestal), que firmam compromisso de investimento na recomposição da vegetação nativa associada à adoção de práticas de conservação de solo e água. Em paralelo, as instituições executoras credenciadas são selecionadas pelo próprio doador ou participe. Todo o processo é supervisionado pela Semad.