Júri do caso Ariane é realizado em Goiânia

Informações sobre o júri do Caso Jaó

O juiz Jesseir Coelho de Alcântara, da 3ª Vara dos Crimes Dolosos Contra a Vida e Tribunal do Júri da comarca de Goiânia, preside, nesta terça-feira, 29, o julgamento dos acusados pelo assassinato da jovem Ariane Bárbara Laureano de Oliveira, então com 18 anos, no dia 24 de agosto de 2021.

O júri popular dos réus Raissa Nunes Borges e Jeferson Cavalcante Rodrigues, que estão presos, será realizado no Fórum Cível de Goiânia Heitor Moraes Fleury, localizado na Av. Olinda, 722 – Qd. G, Lt. 04 – Park Lozandes, a partir das 8h30.

O que diz a denúncia

Segundo a denúncia, o crime aconteceu mediante violência física e golpes de faca, no dia 24 de agosto de 2021, por volta das 21 horas, no interior de um veículo. O corpo da jovem foi encontrado numa mata no Setor Jaó, em Goiânia.

Com o veículo em movimento, Raissa tentou estrangular Ariane, mas a força empregada não foi suficiente. Enzo, então, trocou de assento com Raissa e passou a enforcar a vítima pelas costas, fazendo com que Ariane desmaiasse. Raissa voltou para o banco de trás, quando ela e uma adolescente pegaram facas e efetuaram diversos golpes em Ariane, causando-lhe lesões corporais que evoluíram para a morte dela.

Após matarem a vítima, Jeferson parou o veículo para que Raissa e a menor colocassem o corpo dela no porta-malas, desovaram o cadáver da jovem em um matagal no setor Jaó, foram até um banheiro público para se limparem e, em seguida, pararam para lanchar.

Motivação do crime

De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público, Jeferson, Raissa, Enzo e uma adolescente conheceram Ariane por frequentarem uma pista de skate pública, localizada próximo a um supermercado de Goiânia. Raissa, então, decidiu realizar um “teste prático” com ela mesma, a fim de averiguar se possuía transtorno de personalidade comportamental e antissocial. Diante disso, Jeferson, Enzo e a adolescente resolveram auxiliar Raissa a executar o plano dela.

Julgamento Freya

Enzo Jacomini Carneiro Matos, conhecido como “Freya”, de 20 anos, foi julgado no dia 13 de março de 2023 e condenado a 15 anos de prisão pela participação no assassinato. A pena está sendo cumprida, inicialmente, em regime fechado na Penitenciária Odenir Guimarães (POG).

Adiamento Jeferson

Jeferson Cavalcante Rodrigues seria julgado no mesmo dia de Enzo, porém, ao iniciar a sessão, o advogado de defesa do réu pediu o desmembramento do julgamento, para que ele fosse julgado posteriormente. O Ministério Público, por não ter tipo tempo hábil para ter conhecimentos dos documentos juntados aos autos, concordou com o pedido. Sendo assim, para que não houvesse prejuízo, o juiz Jesseir Coelho de Alcântara acatou o pedido da defesa.

Detalhes técnicos

Acusação:

Dr. Maurício Gonçalves de Camargos

Assistente de acusação:

Dr. Leandro Henrique Zeidan Vilela de Araújo

Defesa dos réus:

Defesa Raissa: Dr. Luciano Oliveira Rezende

Defesa Jeferson: Dr. Luiz Carlos Ferreira Silva

Crimes:

Raissa Nunes Borges:

Homicídio qualificado, por motivo fútil e que impossibilitou a defesa da vítima. Além de responder por ocultação de cadáver e corrupção de menores (artigo 121, § 2º, incisos II e IV, e artigo 211, ambos do Código Penal, e artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90)

Jeferson Cavalcante Rodrigues:

Homicídio qualificado, por motivo fútil e que impossibilitou a defesa da vítima. Além de responder por ocultação de cadáver e corrupção de menores (artigo 121, § 2º, incisos II e IV, e artigo 211, ambos do Código Penal, e artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90)

Testemunhas

TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO:

1- José Vieira de Lima Neto

2- Sarah Francisca de Oliveira Leite Dias

3- Lucas Medeiros de Sousa

4- Eliane Laureano da Silva

TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO:

1- Alessandra Caroline Torres de Moura Diniz

2- Ana Carolina Ricardo Bispo

TESTEMUNHAS ARROLADAS EM COMUM PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, ACUSAÇÃO E DEFESA DE RAISSA:

1- José Vieira (mesma do MP)

2- Higor Alves de Oliveira

3- Lucas Medeiros de Sousa (mesma do MP)

4- Silvio César Brasiliano de Carvalho

TESTEMUNHAS ARROLADAS EM COMUM PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, ACUSAÇÃO E DEFESA DE JEFERSON:

1- Augusta Nóbrega de Oliveira

2- Bruno Jabur Nogueira

3- Leonardo Levi de Mouta Souza

4- Adma Cavalcante Tonhá

Expectativa de duração do júri:

14 horas de julgamento

Cobertura da imprensa:

A imprensa poderá acompanhar o júri do caso pessoalmente no Fórum.

Sobre o processo:

Número:

5043115-98

Data do crime:

24 de agosto de 2021

Recebimento da denúncia:

4 de novembro de 2021