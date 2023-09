Justiça aceita denúncia do MPGO e decreta prisão preventiva de PMs de Anápolis por homicídio

Os policiais militares Denilson de Oliveira Custódio, Thiago Marcelino Machado, Isac Fernando Bastos de Sousa, Errolflyn Ferreira Guimarães, Johnathan Ribeiro de Araújo e Regis Aires Ribeiro foram acusados pelo Ministério Público de Goiás (MPGO), por intermédio de promotores com atuação criminal em Anápolis e do Grupo de Atuação Especial da Segurança Pública e Controle Externo da Atividade Policial (Gaesp) de executar Lucas Eduardo de Lima Dutra, de 22 anos. A denúncia foi aceita pela Justiça, que também acatou o pedido de prisão preventiva dos seis. Os policiais estavam à procura do autor de um roubo de celular e foram direcionados até a casa de Lucas. Segundo a denúncia, Lucas fugiu ao perceber a abordagem policial, mas foi morto por seis disparos de arma de fogo. A investigação aponta que os policiais afirmaram que os disparos foram efetuados após Lucas atirar contra eles, o que não foi confirmado no exame cadavérico. Após o crime, os policiais teriam levado a companheira de Lucas até o terminal rodoviário da cidade e a obrigaram a embarcar para sua cidade natal. Mesmo não tendo efetuado os disparos, os denunciados Errolflyn, Johnathan e Regis foram considerados essenciais para o ocorrido.

Judiciário acata pedido de indenização a familiares da vítima

Ao analisar e acatar os pedidos, a juíza Edna Maria Ramos da Hora levou em consideração diversas outras ações penais por homicídio a que respondem cinco dos denunciados (à exceção de Johnathan). Assim, ela acatou o pedido do MPGO para que Denilson, Thiago e Isac (que efetuaram os disparos) respondam pelo crime previsto no artigo 121 (homicídio), parágrafo 2º, incisos I e IV, do Código Penal, enquanto Errolflyn, Johnathan e Regis também passaram a responder pelo mesmo crime, combinado com o artigo 29, caput, do Código Penal.

Assinaram a denúncia os promotores José Soares Júnior, coordenador do Grupo de Atuação Especial da Segurança Pública e Controle Externo da Atividade Policiail (Gaesp) do MPGO; Danilo Guimarães, subcoordenador do Gaesp; Sebastião Domingues, membro do grupo; as promotoras de Justiça Adriana Marques e Camila Fernandes, além dos promotores Denis Augusto Bimbati Marques, Eliseu Antônio da Silva Belo, Lucas Danilo Vaz Costa Júnior e Luiz Guilherme Gimenes.