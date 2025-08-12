Justiça bloqueia acesso de Hytalo Santos a redes sociais e a adolescentes

A Justiça da Paraíba bloqueou o acesso do influenciador digital Hytalo Santos às redes sociais e também proibiu o influenciador de ter contato com menores de idade que são citados no processo que o investiga pela exposição dos menores em vídeos com conteúdo sexual. A decisão é em caráter liminar. A informação é do G1. Hytalo Santos foi banido do Instagram e do TikTok.

O pedido foi feito pelo Ministério Público da Paraíba, em uma ação civil pública. Na ação, além dos dois pedidos, a promotora Ana Maria França solicita também que os vídeos de Hytalo que já estão no ar em diversas redes sociais sejam desmonetizados, ou seja, não possam dar retorno financeiro para o influenciador paraibano. A Justiça também acatou o pedido para desmonetizar os conteúdos.

A ação civil pública é assinada por uma das promotoras que investiga o caso, Ana Maria França, que responde pela promotoria da cidade da cidade de Bayeux. Uma outra investigação, feita pelo promotor de João Pessoa, também segue em curso e informou que o relatório do inquérito vai ser finalizado na próxima semana.

Desde a sexta-feira (8), a conta do influenciador no Instagram está fora do ar, após o humorista Felca ter denunciado suposta exploração de menores de idade feita pelo paraibano. Ainda conforme o MP, o órgão não foi responsável inicial pela suspensão da conta do influenciador, mas, após o ocorrido, solicitou que a medida fosse mantida e expandida para outras redes sociais.

O influenciador sofreu diversos reveses após o também influenciador Felipe Bressanim Pereira, de 27 anos, o Felca, denunciar, em vídeos, a exploração de menores de idade nas redes sociais chocaram e mobilizaram milhões de brasileiros.

Na última quarta-feira (6), Felca publicou um vídeo de 50 minutos abordando a adultização e a exploração de crianças e adolescentes, com diversos casos em que jovens são expostos de forma sexualizada na internet.

No vídeo, Felca citou casos como o do influenciador paraibano Hytalo Santos, de 27 anos, conhecido nas redes sociais por ostentar uma vida de luxo e exibir sua rotina ao lado de crianças e jovens que chama de “filhos”. Entre eles, está a adolescente Kamylinha Santos, de 17 anos, que é exibida nas redes por Hytalo desde os 12 anos e teve sua conta com mais de 10 milhões de seguidores no Instagram suspensa.

Felca chamou o conteúdo de Hytalo Santos explorando crianças de “circo macabro”.

Felca também citou outros casos em seu vídeo, como o do canal Bel Para Meninas, influenciadora mirim que entrou na mira do Ministério Público do Rio de Janeiro em 2020 por suposto comportamento abusivo da mãe em alguns vídeos, além da menor Caroliny Dreher, que segundo contou Felca tinha conteúdos íntimos vendidos pela própria mãe para uma rede de pedófilos no Telegram e outras plataformas.

