Justiça concede liberdade provisória a Naçoitan Leite

A Justiça concedeu, na tarde desta sexta-feira (16), a liberdade provisória ao prefeito afastado de Iporá, Naçoitan Leite. O político passou por audiência de instrução e julgamento e recebeu o direito de responder o processo em liberdade, mas com o uso de tornozeleira eletrônica.

Naçoitan estava preso desde o dia 23 de novembro, quando se entregou à Polícia Civil em meio à investigação de tentativa de feminicídio, praticada contra a ex-companheira, e homicídio, praticada contra o namorado da mulher.

A Polícia Penal de Goiás informou que aguarda a notificação oficial da Justiça para a instalação da tornozeleira eletrônica.

O advogado de Naçoitan, Pedro Paulo de Medeiros informou que a defesa está satisfeita com o resultado obtido, já que, segundo ele, não havia motivos para a prisão preventiva. Disse também que o prefeito se desculpou com a ex-mulher durante audiência e com toda a população de Iporá. Pedro Paulo confirmou que Naçoitan deve retornar à prefeitura ainda hoje e continuar exercendo o cargo para o qual foi eleito.