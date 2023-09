Justiça determina afastamento de secretária de Saúde, médico e enfermeira

A Justiça determinou o afastamento da secretária de Saúde de Silvânia, Laydiane Gonçalves Ribeiro, do médico Eugênio da Costa Filho e da enfermeira Eliane Aparecida dos Santos dos cargos que ocupavam no município de Silvânia. Eles são suspeitos de tentar esconder informações sobre a morte da estudante Vitória Cristina Queiroz dos Santos, que teria sido provocada por uma superdosagem de medicamento no Hospital Municipal Nosso Senhor do Bonfim, em Silvânia, onde Eugênio era diretor clínico.

A decisão judicial também determinou a apreensão dos celulares dos três envolvidos. Em nota, a prefeitura de Silvânia informou que os três foram exonerados dos cargos na última sexta-feira, 1º.

Vitória Cristina morreu aos 21 anos no início de julho deste ano, após dar entrada no hospital municipal com crise de ansiedade. Segundo a investigação da Polícia Civil, ela recebeu uma dosagem excessiva de medicamentos calmantes. De lá, ela foi transferida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Aparecida de Goiânia, onde já chegou com um grande dano cerebral, que evoluiu para morte encefálica.

Ainda segundo a investigação policial, os três acusados tentaram falsificar e omitir informações no prontuário médico da jovem.