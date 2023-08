Justiça registra 100 mil casos de violência doméstica em 5 anos em Goiás

Nos últimos cinco anos, a justiça goiana recebeu quase 100 mil casos de violência doméstica e familiar em todo o Estado e registrou 218 casos de feminicídio. Neste mesmo período, foram concedidas 32.629 medidas protetivas de urgências. Para combater números tão expressivos, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por meio da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, realiza, a partir desta segunda-feira, 14, a 24ª edição da Semana da Justiça Pela Paz em Casa. A abertura do evento será às 9 horas, no auditório José Lenar, na sede do Poder Judiciário Estadual, localizada no Setor Oeste.

Além de palestras e ações pela conscientização sobre a violência de gênero, a Semana da Justiça Pela Paz em Casa também priorizará a análise de processos, audiências e júris. Em todo o Estado, serão analisados 1,2 mil processos com essa natureza. Apenas em Goiânia e Aparecida de Goiânia serão realizadas 500 audiências. O Ministério Público do Estado de Goiás e a Defensoria Pública Estadual são parceiros nesta força-tarefa.

“Temos uma responsabilidade muito grande, pois, infelizmente, ainda somos um dos países com maiores índices de feminicídio e temos números e histórias aterrorizantes de estupros e outras violências contra a mulher. Então, temos de debater incansavelmente esse assunto e trabalhar para mudar essa realidade”, afirmou a titular da Coordenadoria da Mulher, juíza Marianna de Queiroz.

Programação

Desta vez, a programação da Semana da Justiça Pela Paz em Casa está voltada para a conscientização dos jovens. Para isso, a Coordenadoria da Mulher fez uma parceria com as universidades Universo, FacUnicamps, Cambury e Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) para a realização de palestras durante toda a semana com o tema Violência Contra as Mulheres: O Problema é Nosso!.

Na segunda-feira, às 19h30, a juíza Marianna de Queiroz e o juiz Vitor Umbelino Soares Júnior falarão com os alunos da Universo. Na terça-feira, 15, às 19h30, os estudantes da Cambury terão encontro com o servidor do TJGO Gabriel de Albuquerque, da UPJ de Violência Doméstica da comarca de Goiânia para discutir o assunto e, na sexta-feira , 17, no período da manhã, será a vez dos alunos da FacUnicamps debaterem o assunto com a psicóloga Daniele Rodrigues Nascimento. Ainda na FacUnicamps, no período noturno, haverá a palestra com o tema Normatização, Efetividade e Violação dos Direitos Humanos: Principais Consequências na Vida das Mulheres, com a advogada Gláucia Maria Teodoro Reis.

Destaque

Entre os destaque da programação estão ainda as palestras da ministra do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia Antunes Rocha, e do conselheiro Márcio Luiz Coelho de Freitas, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O conselheiro falará na solenidade de abertura do evento, que será realizada na segunda-feira, 14, às 9 horas, no Auditório Desembargador José Lenar de Melo Bandeira, com a presença do chefe do Poder Judiciário estadual, desembargador Carlos França.

Na terça-feira, 15, às 9 horas, numa parceria com a Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Ejug), a ministra Cármen Lúcia, que instituiu a Semana Pela Paz em 2015, falará sobre o tema Evolução dos Direitos Humanos das Mulheres no Século 21.