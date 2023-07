Lançamento da nova rede social “Threads” movimenta internet

O Instagram lançou na noite desta quarta-feira (5) o “Threads”, nova rede social no estilo que quer concorrer diretamente com o Twitter. Segundo o dono da Meta, Mark Zuckerberg, mais de dois milhões de pessoas ingressaram na nova rede em apenas duas horas. O Twitter, que já está no ar há 17 anos, tem cerca de 200 milhões de usuários ativos.

Nas demais redes sociais, o lançamento do Threads gerou muitos comentários e memes.

Threads x Twitter

A rede social suporta posts com até 500 caracteres, além de links, fotos e vídeos de até 5 minutos. Também é possível curtir, comentar e compartilhar o que outras pessoas publicaram.

O lançamento da nova rede social de Zuckerberg coincide com mudanças recentes anunciadas pelo Twitter, que causaram polêmica, como é o caso do limite temporário para a leitura de posts. Com o anúncio de Elon Musk, feito no último sábado (01), os usuários que não são verificados podem ler, no máximo, a mil tuítes por dia.