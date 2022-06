Lançamento de livro, website e flipboard marca os 13 anos do Grupo de Teatro GTI

No ano em que comemora 13 anos de realizações teatrais, o grupo GTI de Teatro lança obra bibliográfica criada pelo artista e professor Bruno Peixoto em co-autoria com o pesquisador e professor Robson Corrêa de Camargo. O evento de apresentação desse trabalho será na Livraria Palavrear, na próxima sexta-feira, dia 01 de julho, às 19h. Esse projeto contou com o apoio da lei Aldir Blanc.

O livro “O que mantém o teatro vivo”, publicado pelo Selo Livre da NegaLilu Editora, traz à tona a história do teatro em Goiânia, entre os anos 1990 e 2000, incluindo a trajetória do próprio Bruno Peixoto. O testemunho de uma época é fruto da dissertação de mestrado do ator, que contou com a orientação do Prof. Robson, que se tornou co-autor da obra.

Os diálogos entre aluno e professor surgem nesta escrita, feita conjuntamente. “Porque na intensidade do diálogo colaborativo entre eles, ao final dos trabalhos, não se soube mais separar as ideias iniciais das reflexões do percurso. Eles pensam juntos como o teatro se mantém vivo”, diz o texto de contracapa, que ainda indica: “é um relato sensível apresentado em primeira pessoa. A narrativa dos dois reconstrói uma caminhada representativa dos desafios e sonhos de inúmeros atores e atrizes do Brasil.”

Mesa-redonda e lançamento do site do GTI

No dia 1º de julho, além da apresentação do livro, também haverá uma mesa com os atores Bruno Peixoto e Robson Corrêa de Camargo, e com a participação das professoras Dra. Adriana Fernandes (UFPB), Me. Alan Lourenço (UFG) e Dr. Luiz Davi (UEA), que vão discutir a experiência da pesquisa sobre preparação de elenco.

Nesse mesmo dia, haverá o lançamento do Site do Teatro GTI, que contará com flipboard com a história do grupo, por meio de uma live com os artistas do Teatro GTI. Na ocasião, os artistas de Goiás e Amapá vão compartilhar sobre o histórico do grupo.

A programação começa às 19 horas na livraria Palavrear, entrada gratuita.