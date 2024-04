Laudo conclui que Amanda Partata não tem doenças mentais

A TV Anhanguera obteve, com exclusividade, acesso o laudo de insanidade mental a qual a advogada Amanda Partata foi submetida. Amanda é acusada de planejar, organizar e executar as mortes do ex-sogro e da mãe dele. Segundo o documento, a acusada tomou todos os cuidados necessários para que o crime não fosse descoberto e era “plenamente capaz” de determinar seus atos.

O exame foi feito após um pedido da defesa de Amanda, ao qual a Justiça aceitou no início do mês de abril. A conclusão é que, a partir do ponto de vista psiquiátrico forense, Amanda Partata não apresenta qualquer limitação cognitiva, retardo mental, além de também não ter sido identificado qualquer evidência de doença mental.

Agora, o resultado do exame será anexado ao processo e Amanda deve continuar respondendo ao processo de duplo homicídio qualificado e dupla tentativa de homicídio.

A defesa de Amanda Partata informou que não se manifestará sobre o laudo porque o caso está em segredo de Justiça.