Leandro Vilela abre Taça das Favelas 2025 em Aparecida, com 25 times

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela, participou na manhã desta quinta-feira, 19 de junho, da solenidade de abertura oficial da Taça das Favelas Goiás 2025. O lançamento da 6ª edição estadual do torneio aconteceu no Anfiteatro Municipal Cantor Leandro, no Setor Solar Central Park, e contou com a presença da primeira-dama Lana Bezerra, do presidente da CUFA Goiás, Breno Cardoso, do secretário estadual de Esporte, Major Guerra, e do deputado federal Zacarias Calil, além de outras autoridades, atletas e lideranças comunitárias de diversas regiões do estado.

Considerado o maior campeonato de futebol entre jovens de periferias do mundo, a Taça das Favelas é promovida anualmente pela Central Única das Favelas (CUFA) e tem como missão promover inclusão social, cidadania e oportunidades reais por meio do esporte. A edição 2025 é organizada pela CUFA Goiás e pela COMFAPE, com apoio da Prefeitura de Aparecida e do Ministério do Esporte, além de patrocínio da iniciativa privada.

“É uma alegria imensa para nós sediar esse lançamento. A Taça das Favelas é muito mais do que futebol, é um instrumento de transformação social. Nossa gestão acredita no poder do esporte como ferramenta de inclusão e geração de oportunidades para nossa juventude. Um evento tão especial como esse, com abertura em Aparecida, é uma honra e um orgulho. A Taça das Favelas é integração, além de esporte”, destacou o prefeito Leandro Vilela.

A competição deste ano reúne 25 equipes classificadas para a Série A da fase estadual, sendo oito times de Goiânia, cinco de Aparecida e doze de outras cidades do interior, como Taquaral, Iporá, Nerópolis, Orizona, Senador Canedo, Aragoiânia, Abadia de Goiás, Guapó, Monte Alegre, Goianira, Trindade e Posse. Antes dessa etapa, as comunidades do entorno do Distrito Federal participaram de uma fase classificatória em Valparaíso, em maio.

Durante o evento de lançamento, foi realizado o sorteio dos grupos da competição. Para garantir a participação do público, a organização montou uma estrutura externa com telão. Os jogos terão início em 28 de junho e a final está prevista para o dia 30 de agosto, em estádio a ser definido na capital.

De acordo com os organizadores, a Taça das Favelas é mais do que um torneio. É uma vitrine para revelação de talentos, observados por olheiros de clubes locais e nacionais, além de ser uma alternativa positiva de ocupação para jovens em situação de vulnerabilidade social.

O presidente da CUFA Goiás, Breno Cardoso, destacou a importância da competição como porta de entrada para novas oportunidades.

“Desde o início da competição, mais de 25 mil atletas já participaram das disputas em Goiás. Um evento dessa dimensão tem o objetivo de oferecer aos jovens a oportunidade de viver a experiência de um grande campeonato, sentindo-se parte de algo transformador. A Taça das Favelas é sobre dar vez e voz aos talentos das periferias, criando novas perspectivas de vida para milhares de adolescentes e jovens do nosso estado”, afirmou.

A Taça das Favelas também incentiva fortemente a participação feminina. Meninas a partir de 14 anos, sem limite de idade, competem em igualdade de condições. Em 2024, a visibilidade conquistada pelas jogadoras resultou em um marco: a Favela Talentos, empresa originada da CUFA, passou a gerenciar o futebol feminino do Atlético Goianiense, oferecendo às atletas a chance de atuar profissionalmente.

Para os meninos, a faixa etária é de 14 a 17 anos (nascidos entre 2008 e 2011). Ao fim da competição, será formada uma seleção goiana nas categorias masculina e feminina, que representará o estado na etapa nacional, o “Favelão”.

Além do prefeito Leandro Vilela e da primeira-dama Lana Bezerra, também estiveram presentes no evento o presidente do Goiás Esporte Clube, Paulo Rogério; o secretário municipal de Articulação Política, Vanilson Bueno; o vereador Tata Teixeira; e outras autoridades locais.

“Seguimos investindo em ações que valorizam a juventude, promovem o esporte e oferecem caminhos de transformação. Ver cinco times da nossa cidade entre os classificados só reforça a força da nossa comunidade e o compromisso da nossa gestão com o futuro dos nossos jovens,” concluiu o prefeito Leandro Vilela.

