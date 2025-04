O prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela (MDB), esteve presente na última sexta-feira (4), em Salvador (BA), no ato que marcou o lançamento da pré-candidatura do governador Ronaldo Caiado (União Brasil) à Presidência da República. Acompanhado da primeira-dama Lana Bezerra e de uma comitiva de lideranças aparecidenses, Vilela reafirmou apoio total ao projeto nacional encabeçado por Caiado.

De acordo com o Leandro Vilela, o modelo de gestão adotado em Goiás é um exemplo de eficiência e resultados que pode ser replicado em todo o país. “Caiado colocou Goiás no topo. Hoje, somos referência em segurança pública, com ações que estão fazendo bandido mudar de estado. A educação é a número 1 no Ideb. A saúde avançou, o social é eficiente, e o equilíbrio fiscal garante investimentos”, pontuou. “É esse modelo de gestão responsável, com coragem e compromisso com as pessoas, que Caiado levará para o Brasil”, destacou.

Vilela também enfatizou a parceria consolidada entre Aparecida e o governo estadual. Ele lembrou o apoio decisivo de Caiado em sua eleição no ano passado e frisou que o governador tem sido um aliado constante.

“O governador foi o principal líder do projeto que o povo de Aparecida aprovou. Estarei junto dele nesse projeto que quer mudar o Brasil com seriedade e resultados concretos”, destacou Vilela.

Além de Leandro Vilela e da primeira-dama, integraram a comitiva de Aparecida o presidente da Câmara Municipal, vereador Gilsão Meu Povo; o ex-prefeito Gustavo Mendanha; secretários municipais; e a presidente nacional do União Brasil Jovem e secretária das Mulheres, Carol Araújo, entre outras lideranças políticas e classistas.