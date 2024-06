Leandro Vilela desafia liderança de Alcides e diz que fez todo esforço para viabilizar Vilmar Mariano

O ex-deputado federal Leandro Vilela (MDB), que entrou em pré-campanha à Prefeitura de Aparecida de Goiânia após o prefeito do município Vilmar Mariano sair do páreo, não se intimida pelo curto prazo que terá para reverter o cenário de liderança nas pesquisas de intenção de voto, hoje ocupado pelo deputado federal professor Alcides Ribeiro (PL).

“Desas pesquisas [que mostram Alcides na liderança], quantas pessoas já decidiram o voto? 20%”, indagou. “Vou caminhar com meus projetos e a minha pessoa para toda a população. Dá tempo para mostrar nosso projeto. A campanha é para isso. É esse o momento de debater e se apresentar à sociedade, ao eleitor e ao cidadão”, disse durante coletiva com a imprensa, ao ser questionado sobre o curto tempo até outubro, quando os eleitores vão às urnas.

Questionado sobre Vilmarzinho, Leandro destacou que a base se empenhou para viabilizar o nome do atual prefeito. “Não faltou esforço, nem empenho. Eu participei de muitas agendas aqui. O governador Ronaldo Caiado acabou de entregar o Dianot aqui. O governador esteve com ele e está. Ele gosta muito do prefeito Vilmar. Eu vou lhe dizer: ele vai entregar muito com o prefeito Vilmar”, ponderou.