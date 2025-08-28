search
Poder

Líder de Mabel na Câmara ameaça convocar secretário de Trânsito por falta de respostas

Igor Franco durante sessão ordinária: “Se a omissão persistir, irei convocá-lo”


Lucas de Godoi Por Lucas de Godoi em 28/08/2025 - 11:45

Sandro Mabel e Tarcísio Abreu - Líder do prefeito na Câmara ameaça convocar secretário de Trânsito - Foto: Divulgação / Prefeitura de Goiânia
Líder do prefeito denuncia omissão do secretário de Trânsito, Tarcísio Abreu, e alerta para possível convocação em plenário (Foto: Divulgação)

Durante sessão ordinária nesta quarta-feira (28), o líder do prefeito Sandro Mabel (UB) na Câmara Municipal, vereador Igor Franco (MDB), criticou a falta de retorno do secretário de Trânsito, Tarcísio Abreu, e afirmou que poderá convocá-lo caso a situação persista.

Segundo o parlamentar, ele tenta contato com o titular da pasta desde o dia 6 de agosto, sem obter respostas. “Já falei com o prefeito a respeito de secretários que não respondem vereador. Eu tenho tentado falar com o secretário Tarcísio desde o dia 6 de agosto, não dá retorno”, denunciou.

“Se porventura persistir essa omissão nas respostas de demandas que eu recebo da população para poder dar esses encaminhamentos, aviso antes, irei convocá-lo”, disse o vereador durante a sessão.

Esta não é a primeira vez que a Câmara mira Tarcísio Abreu. Recentemente, o presidente da Casa, vereador Romário Policarpo (PRD), acusou o secretário de fazer “fofoca” e sugeriu que ele viajava demais para acompanhar os problemas de trânsito da capital.

Igor Franco está desgastado com o prefeito em razão de ter sido um dos articuladores da Comissão Especial de Investigação (CEI) da Limpa Gyn, mas se mantém na função diante da dificuldade política de Mabel em fazer a substituição e agravar a crise.

A Tribuna do Planalto solicitou posicionamento à Secretaria de Trânsito e aguarda resposta sobre as cobranças do vereador.

Leia mais:

https://tribunadoplanalto.com.br/criticado-sobre-viagens-tarcisio-renova-contrato-com-agencia-de-turismo/

Lucas de Godoi

Leia também

Prefeitura de Goiânia aumenta em R$ 9 milhões contrato do Consórcio Limpa Gyn
Poder

Vereadores reagem a manobra da base e CEI da Limpa Gyn fica limitada a três governistas

28/08/2025
Sessão tumultuada na Câmara
Poder

Câmara aprova em primeiro turno revogação da Taxa do Lixo e marca nova derrota política para Mabel

28/08/2025
fantasmas Alego
Poder

Alego aprova lei que cria fundo e autoridade para gerir terras raras em Goiás

28/08/2025
Aprovação de Lula recua e rejeição supera 50%; cenário eleitoral mostra empate técnico com Bolsonaro
Poder

Aprovação de Lula recua e rejeição supera 50%; cenário eleitoral mostra empate técnico com Bolsonaro

28/08/2025
Juiz dá 72 horas para Câmara explicar fundamentos de CEI da Limpa Gyn
Poder

Juiz dá 72 horas para Câmara explicar fundamentos de CEI da Limpa Gyn

27/08/2025
Morador de Luziânia ganha prêmio de R$ 50 mil da Nota Goiana
Economia

Morador de Luziânia ganha prêmio de R$ 50 mil da Nota Goiana

28/08/2025
Integrantes do Ministério da Saúde visitam Araújo Jorge para anunciar aquisição de novo acelerador linear
Saúde

Integrantes do Ministério da Saúde visitam Araújo Jorge para anunciar aquisição de novo acelerador linear

28/08/2025
Prefeitura de Goiânia aumenta em R$ 9 milhões contrato do Consórcio Limpa Gyn
Poder

Vereadores reagem a manobra da base e CEI da Limpa Gyn fica limitada a três governistas

28/08/2025
Sandro Mabel e Tarcísio Abreu - Líder do prefeito na Câmara ameaça convocar secretário de Trânsito - Foto: Divulgação / Prefeitura de Goiânia
Poder

Líder de Mabel na Câmara ameaça convocar secretário de Trânsito por falta de respostas

28/08/2025
Pesquisa