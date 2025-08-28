Durante sessão ordinária nesta quarta-feira (28), o líder do prefeito Sandro Mabel (UB) na Câmara Municipal, vereador Igor Franco (MDB), criticou a falta de retorno do secretário de Trânsito, Tarcísio Abreu, e afirmou que poderá convocá-lo caso a situação persista.

Segundo o parlamentar, ele tenta contato com o titular da pasta desde o dia 6 de agosto, sem obter respostas. “Já falei com o prefeito a respeito de secretários que não respondem vereador. Eu tenho tentado falar com o secretário Tarcísio desde o dia 6 de agosto, não dá retorno”, denunciou.

“Se porventura persistir essa omissão nas respostas de demandas que eu recebo da população para poder dar esses encaminhamentos, aviso antes, irei convocá-lo”, disse o vereador durante a sessão.

Esta não é a primeira vez que a Câmara mira Tarcísio Abreu. Recentemente, o presidente da Casa, vereador Romário Policarpo (PRD), acusou o secretário de fazer “fofoca” e sugeriu que ele viajava demais para acompanhar os problemas de trânsito da capital.

Igor Franco está desgastado com o prefeito em razão de ter sido um dos articuladores da Comissão Especial de Investigação (CEI) da Limpa Gyn, mas se mantém na função diante da dificuldade política de Mabel em fazer a substituição e agravar a crise.

A Tribuna do Planalto solicitou posicionamento à Secretaria de Trânsito e aguarda resposta sobre as cobranças do vereador.

