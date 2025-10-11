search
Escola

Lula incentiva preparação para o Enem com novo aplicativo

Ferramenta gratuita disponibiliza questões por campo do conhecimento e correção automatizada de redação


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 11/10/2025 - 10:19

MEC Enem
O aplicativo tem um cronômetro nas seções de questionário e redação, simulando a experiência completa do exame. (Imagem: Divulgação)

Governo do Brasil lançou nesta sexta-feira, 10 de outubro, um aplicativo para auxiliar, gratuitamente, os estudantes que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A ferramenta MEC Enem – o Simuladão do Enem disponibiliza simulados de questões alternativas por campo do conhecimento, correção automatizada de redação, materiais de reforço (vídeos e apostilas) e assistente virtual.

"Não espere para amanhã, comece a estudar hoje. Faça o simuladão do MEC Enem e seja o melhor aluno dessa prova", disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em vídeo publicado nas redes sociais, ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana. "O MEC Enem é uma plataforma, com o que há de mais moderno, para o jovem ou qualquer brasileiro que queira se preparar para fazer a prova do Enem, porque a prova do Enem é o acesso às políticas que o senhor criou: o Prouni, o Fies e o Sisu", explicou Santana.

Acesso

O MEC Enem está disponível nas principais lojas de aplicativos, como Apple Store e Google Play. Também pode ser acessado via navegador, por meio da URL: app.mecenem.mec.gov.br. A ferramenta pode ser baixada por todos os estudantes, jovens e adultos que queiram testar seus conhecimentos para potencializar seus resultados na prova do Enem, principalmente egressos do ensino médio, estudantes dos cursinhos populares e beneficiários do Pé-de-Meia.

Após se cadastrar na ferramenta com o login gov.br, o estudante terá acesso às seguintes funcionalidades:

– trilhas de estudo segmentadas por complexidade e campo do conhecimento;

– simulados completos com questões de provas do Enem;

– assistente virtual com inteligência artificial para construir planos ou cronogramas de estudo personalizados, bem como tirar dúvidas do estudante, com base em conteúdos exclusivos das matérias que caem no Enem;

– transcrição e correção automatizada de redação, por meio de uma tecnologia que conta com a maior velocidade e acurácia de correção do mercado.

Cronômetro

O aplicativo tem um cronômetro nas seções de questionário e redação, simulando a experiência completa do exame. As conquistas e as pontuações de cada estudante ficam dispostas em um perfil privado, sendo possível para o usuário do aplicativo compartilhar sua evolução nas redes sociais. Além disso, o aplicativo possibilita o envio de mensagens diretas aos usuários, tornando-se uma ferramenta estratégica de comunicação com os estudantes.

Redação

Para testar os conhecimentos na redação, basta acessar a seção Redação do MEC Enem, e logo aparecerá o tema do simulado baseado em provas antigas do exame. Em seguida, o usuário deverá escrever a redação a próprio punho, como na prova do exame, e tirar uma foto do texto.

Em seguida, a plataforma transcreve automaticamente a redação, permitindo ao usuário editar o que achar necessário e enviar a redação para a plataforma. Na sequência, a inteligência artificial do MEC Enem corrige a redação e devolve um gabarito com sugestões de melhoria e pontuação estimada em até 60 segundos.

Fonte: Agência Gov

Pesquisa