Lula tem 45,7% e Bolsonaro, 37,7%, em cenário de 2º turno, aponta CNT/MDA


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 09/09/2025 - 08:41

Lula 7 de setembro
Presidente aparece com 50% de rejeição (Foto: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Lula (PT) aparece à frente do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em um eventual 2º turno da eleição presidencial de 2026. Segundo pesquisa CNT/MDA, divulgada nesta segunda-feira (8), Lula tem 45,7% das intenções de voto, contra 37,7% de Bolsonaro. Brancos e nulos somam 14,5%, e 2,1% não souberam responder.

Bolsonaro está inelegível até 2030, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que o condenou por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Mesmo assim, o instituto testou seu nome, já que o ex-presidente segue como principal referência eleitoral da oposição.

Outros cenários testados

Além do confronto direto entre Lula e Bolsonaro, o levantamento incluiu nomes como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Nesse cenário, Lula aparece com 43,9% e Tarcísio, com 37,6%.

O presidente também venceria Ciro Gomes (PDT), Ratinho Jr. (PSD), Ronaldo Caiado (União Brasil) e Romeu Zema (Novo), embora com margens distintas. A vantagem mais folgada é contra Bolsonaro; a mais apertada, contra Ciro.

Rejeição

O ex-presidente Jair Bolsonaro tem hoje o maior índice de rejeição: 58% dos entrevistados dizem que não votariam nele de jeito nenhum. Lula tem rejeição de 50%. Na sequência, aparecem Ciro Gomes (40%), Tarcísio (34%) e Ratinho Jr. (33%).

Metodologia

A pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT), em parceria com o Instituto MDA, ouviu 2.002 pessoas em 140 municípios, entre os dias 3 e 6 de setembro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

