Mabel acompanha operação de sistema de metronização no transporte coletivo

O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, realizou na manhã desta quarta-feira (4/6) uma nova vistoria técnica no Terminal Novo Mundo para acompanhar a operação do sistema de metronização. Durante o trajeto, feito de ônibus ao lado de usuários do transporte coletivo, o veículo não precisou parar em nenhum dos nove semáforos que compõem o percurso entre o terminal e a estação da Praça da Bíblia. Antes, durante o mesmo percurso, os ônibus paravam em aproximadamente cinco semáforos. Com as mudanças, a média passou a ser de menos de uma parada em semáforo por trecho.

“A economia do tempo dentro de um ônibus representa mais tempo com a família, mais dignidade para quem depende do transporte coletivo”, afirmou Mabel. Segundo a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), a velocidade média no corredor, que antes era de 15 km/h, chegou a 21 km/h com a implementação da tecnologia. A metronização está sendo aplicada em Goiânia de forma pioneira no Brasil, transformando o ônibus em um “metrô sobre rodas”.

Moradora do Jardim Novo Mundo, a funcionária doméstica Neusa Aparecida utilizou o mesmo ônibus que o prefeito durante o trajeto e comemorou a mudança. “Todo dia eu venho pro centro e agora chego mais cedo. Tá muito melhor. Só peço que o prefeito continue investindo, porque a gente precisa muito do ônibus”, disse.

De acordo com o prefeito Sandro Mabel, o investimento em tecnologia será contínuo nos próximos anos. “Vamos transformar Goiânia em uma cidade inteligente, com tecnologia aplicada em favor da mobilidade. Isso vai impactar diretamente na qualidade de vida das pessoas e na rotina de quem enfrenta o trânsito todos os dias”, declarou.

Mabel também destacou a importância de olhar para a realidade dos usuários do sistema. “Só em Goiânia, são mais de 200 mil passageiros por dia. Em toda a região metropolitana, esse número passa de 500 mil. São por essas pessoas que estamos trabalhando. São trabalhadores que saem cedo de casa e precisam de um transporte digno, eficiente e pontual”, afirmou.

A próxima etapa do projeto contempla o trecho entre o Terminal Isidória e a Praça Cívica, que possui 12 cruzamentos e sete estações do BRT. A instalação dos equipamentos já foi iniciada, e a entrega está prevista até o final de junho. Todas as ações fazem parte de um pacote de melhorias do Plano Nova Mobilidade, que busca oferecer mais fluidez, segurança e eficiência ao trânsito da capital, priorizando o transporte coletivo e a vida de quem depende dele diariamente.

