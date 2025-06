Mabel anuncia investimento de R$ 200 milhões para digitalizar gestão da prefeitura

O prefeito Sandro Mabel anunciou nesta quarta-feira (4/6), ao participar de uma live técnica promovida pelo Conselho Regional de Contabilidade (CRC-GO), que serão investidos, nos próximos dois anos, mais de R$ 200 milhões no processo de modernização da máquina administrativa, para torná-la mais eficiente, econômica e transparente na prestação de serviços aos goianienses.

“Neste primeiro ano de gestão, já contabilizamos avanços, em meio à arrumação da casa. Nos próximos dois anos vamos ter uma prefeitura totalmente digitalizada. São mais de R$ 200 milhões para investirmos na modernização da máquina pública, coisa que nunca se viu na história da Prefeitura de Goiânia”, pontuou Mabel, que estima o emprego emergencial de R$ 60 milhões em tecnologia, visando a modernização da máquina administrativa.

A live, promovida pelo CRC-GO, com participação do prefeito e da equipe econômica da Sefaz, e acompanhada por profissionais da contabilidade em todo o estado, teve como objetivo esclarecer à categoria o conteúdo do Termo de Cooperação entre a prefeitura e o Estado de Goiás, assinado em 14 de maio, com foco na integração de informações financeiras para o combate à sonegação fiscal. O debate foi mediado pela presidente da entidade, Sucena Hummel, com vistas a fortalecer a cooperação entre os entes públicos e promover maior transparência nas operações fiscais.

O titular da Sefaz, Valdivino de Oliveira, ressaltou a importância dos profissionais da contabilidade. “Tenho dito por onde passo, já que esta é a 11ª vez que ocupo uma pasta fazendária, que os contadores são grandes parceiros na arrecadação de tributos, e a Sefaz também enxerga neles um instrumento importante para que a gente possa colocar em prática o nosso Código Tributário”, afirmou. “A gente está investindo em tecnologia, evidente que há um atraso muito grande, e nossos recursos são finitos, mas estamos avançando passo a passo”, acrescentou.

Gestão produtiva e eficiente

A presidente do CRC-GO disse ter ciência do empenho do prefeito Sandro Mabel para melhorar a entrega dos serviços de qualidade da prefeitura. “Sabemos da situação da prefeitura que vocês encontraram, mas sabemos que vocês estão trabalhando diariamente para melhorar todos os serviços, não só da Sefaz, mas de todo o ambiente de negócios, porque o nosso pensamento é o bem comum de uma Goiânia produtiva e eficiente. Por isso, agradeço ao prefeito pela abertura e diálogo aberto com a nossa entidade, pensando no nosso trabalho e no setor produtivo, porque fazemos essa ponte com os empresários através do nosso trabalho”, ressaltou Sucena Hummel.

As ações da gestão, segundo Sandro Mabel, fazem parte do esforço da prefeitura, que ganha novo contorno técnico-operacional com o termo de cooperação técnica com a Secretaria de Estado da Economia, à sonegação fiscal, com intercâmbio de dados e operações conjuntas de fiscalização tributária, a partir deste mês.

Para o prefeito, a parceria com o estado representa avanço na integração entre os entes federativos e reforça o compromisso conjunto com a transparência, a responsabilidade fiscal e a modernização da gestão pública. Mabel ressalta que o termo de cooperação se faz necessário diante do cálculo feito pela Sefaz, de que o percentual de sonegação fiscal está entre 40% e 50%, o que representa cerca de R$ 400 milhões por ano que deixam de ser arrecadados.

Participaram da live como convidados, além de Mabel e o titular da Sefaz, o superintendente de Administração Tributária, Victor Barreto; o superintendente de Inteligência e Tecnologia, Abelardo Sanches, e o chefe de gabinete da Sefaz, Sérgio Augusto.