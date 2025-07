O prefeito Sandro Mabel (UB) anunciou que a segunda fase da Parceria Público-Privada (PPP) com o Consórcio Brilha Goiânia, idealizada na gestão de Rogério Cruz (SD), vai focar na implantação da mais moderna rede de videomonitoramento eletrônico do Brasil, na capital. O novo sistema, que deve começar a operar em 2026, contará com cerca de 10 mil câmeras, Centro de Controle Operacional (CCO) em tempo integral, totens de emergência, reconhecimento facial e análise de dados em tempo real com inteligência artificial.

O videomonitoramento já estava previsto no esboço original da concessão. O anúncio do prefeito, no entanto, foi feito após visita de Mabel ao Centro de Operações e Resiliência (COR) da Prefeitura do Rio de Janeiro, referência nacional em tecnologia aplicada à segurança urbana.

“É um centro de operações enorme, monitora todas as áreas e equipamentos importantes da cidade: luz, gás, energia, ônibus, segurança, chuva. É espetacular e Goiânia vai ter um desses. Logo teremos uma estrutura como essa instalada em Goiânia e vocês vão ver a segurança que isso vai gerar”, declarou o prefeito.

Flávio Rassi, conselheiro de governo do prefeito, havia antecipado à Tribuna do Planalto, em entrevista na quinta-feira, que a Prefeitura estuda incluir novos equipamentos públicos na PPP da iluminação e também desenvolver outros projetos de parceria com a iniciativa privada. “Tem coisas que podem ser incluídas nessa PPP e estamos fazendo um estudo para saber o que compensa ser incluído. Uma coisa muito importante é que não seja concedido só o bom. Por exemplo, se pega um parque muito atrativo, tem que compensar com outro espaço menos atrativo”, afirmou. Em junho, a Tribuna do Planalto havia mostrado que a administração de Mabel renovou parceria com o instituto responsável pela modelagem da PPP, em demonstração de que a atual gestão pretende ampliar este tipo de negociação.

Herança

O projeto é conduzido pelo Consórcio Brilha Goiânia – Cidade Inteligente, que venceu a licitação histórica realizada na Bolsa de Valores de São Paulo em setembro de 2024. Com investimento total de R$ 1,4 bilhão ao longo de 25 anos, a PPP representa um marco para Goiânia: é a maior já firmada pela cidade e uma das mais avançadas no país.

A estrutura do sistema inclui mais de 1,8 mil câmeras de última geração, distribuídas em 272 pontos estratégicos e em prédios públicos. O plano prevê ainda a interligação de até 8 mil câmeras privadas ao novo CCO, que será construído pelo consórcio no primeiro semestre de 2026.

Entre os equipamentos, destacam-se 194 câmeras LPR com leitura de placas em alta velocidade, 272 câmeras Speed Dome com reconhecimento facial em baixa luminosidade e 1.332 câmeras com visão noturna para monitoramento de mais de 330 escolas da rede municipal.

Monitoramento

O CCO funcionará 24 horas por dia, com dezenas de estações de trabalho e monitores de alta definição. Cada operador poderá acompanhar múltiplas câmeras simultaneamente. Também serão instalados 61 botões de pânico em áreas públicas, com comunicação direta com a central e capacidade de detectar vandalismo ou situações de risco.

A meta da Prefeitura de Goiânia é transformar a cidade em referência nacional em segurança, prevenção e resposta rápida a emergências. Com o avanço da PPP, o cinturão digital da capital caminha para ser um dos mais completos e eficientes da América Latina.