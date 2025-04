Mabel inaugura “onda verde” nas avenidas Castelo Branco e Jamel Cecílio

O prefeito Sandro Mabel inaugurou nesta quarta-feira (9/4) a sincronização dos semáforos dos corredores Castelo Branco–Mutirão e Jamel Cecílio–136. Com o auxílio da tecnologia, os motoristas ganham até 30 segundos em cada ponto semafórico de cada lado da avenida, o que representa um ganho de aproximadamente 30% no tempo total da viagem, além de permitir um fluxo melhor dos veículos e evitar longos congestionamentos.

Os novos semáforos inteligentes contam com nobreak e chip, que ajudam a evitar falhas e dessincronização dos aparelhos. Com isso, mesmo em caso de queda de energia, os equipamentos continuam funcionando, evitando transtornos no trânsito. Além disso, foi inaugurada a implantação da terceira faixa nos dois corredores.

Na Avenida Castelo Branco, o prefeito também entregou uma nova alça de acesso à Marginal Cascavel. Antes, os motoristas que vinham no sentido Centro–Bairro faziam a conversão à esquerda na Rua Jaraguá, que contava com um semáforo de três tempos e era um grande gargalo na região. Agora, a conversão nesse cruzamento foi proibida, e o novo acesso garante mais fluidez ao trânsito, conforme adiantou o prefeito Sandro Mabel.

A via recebeu nova sinalização horizontal e vertical, além de obras de geometria para melhorar os pontos de conversão. As mudanças também trazem impactos significativos para o transporte coletivo. “Queremos que os ônibus circulem com mais velocidade. O objetivo é que haja a metronização dos ônibus convencionais e dos BRTs. Eles não vão parar em todo cruzamento. Pegam uma onda verde e seguem. As pessoas vão perceber que andar de ônibus é bom. A cidade está sendo pensada para ser controlada pelo transporte coletivo”, destaca o prefeito.

Vale lembrar que as mudanças fazem parte do Plano Nova Mobilidade, lançado em fevereiro deste ano, com o objetivo de desobstruir as principais avenidas da cidade. O prefeito afirma que a meta é implantar 26 corredores em vias como T-10, T-9, T-7, Mangalô e César Lattes. Sandro Mabel também destacou o trabalho de implantação da terceira faixa na Marginal Botafogo, que deve aumentar em 50% o fluxo de veículos no local, proporcionando uma viagem mais rápida. “Estamos entregando, nos nossos 100 primeiros dias, aquilo que prometemos: corredores sincronizados. E já começamos pelos principais: Castelo Branco–Mutirão”, pontua.

Estudo

O secretário de Engenharia de Trânsito, Tarcísio Abreu, explica que uma série de estudos de impacto foi realizada para concretizar as mudanças na avenida. “Fizemos contagem de veículos, avaliação do tráfego, análise dos tempos semafóricos. Tudo isso foi considerado. E hoje, o que está sendo entregue é a melhor opção para termos uma onda verde. Retiramos estacionamentos, obstáculos, conversões à esquerda, entre outros. Agora, temos semáforos sincronizados com tempos maiores e programações diferentes conforme o período”, pontua.

As mudanças no trânsito levaram à criação de 500 vagas de estacionamento em ruas adjacentes à Avenida Castelo Branco. Já na Avenida Jamel Cecílio, foi elaborado um projeto para construção de bolsões de estacionamento nas calçadas. A autorização foi viabilizada em parceria com a Secretaria Municipal de Planejamento, e a execução está sendo realizada pelos próprios comerciantes. Serão mais 30 vagas, com conforto e praticidade para os clientes, sem comprometer o tráfego principal.

CCO

As vias são monitoradas, e as imagens são enviadas ao Centro de Controle Operacional (CCO), uma iniciativa que amplia a segurança e a mobilidade na capital. Atualmente, a cidade conta com 20 radares distribuídos em diversos setores, como Bairro Goiá, Parque Amazônia e Setor Cândida de Moraes, além de 12 câmeras PTZ (panorâmicas) instaladas em pontos estratégicos. Até o final de abril, o número de radares deve chegar a 65 e o de câmeras a 24, com previsão de expansão para mais 30 radares e 32 câmeras PTZ no segundo lote do projeto. A meta final é alcançar 280 radares e 100 câmeras distribuídas pela cidade, além de quatro radares móveis para apoio às operações de fiscalização.