O prefeito Sandro Mabel lançou, nesta sexta-feira (29), a marca de seu governo para o modelo de serviços itinerantes conhecido como Mutirão, agora sob nome de Goiânia + Humana. Durante o show gratuito da dupla Humberto & Ronaldo, realizado na Praça da Feira do Setor Morada do Sol, na Região Noroeste, que abriu a programação cultural do evento, ele comemorou a instalação de 100 mil luminárias de LED na capital pelo programa Brilha Goiânia.

“Estamos hoje completando 100 mil lâmpadas instaladas em Goiânia. Isso beneficia diretamente mais de 800 mil moradores. E está ficando bonito, iluminado. Até as pontas de rua, onde antes tinha muita lâmpada queimada, estão todas sendo arrumadas”, afirmou Mabel durante a celebração.

No mesmo evento, o prefeito anunciou a nova central de atendimento à população, pelo número 0800 062 0808, disponível 24 horas por dia para solicitações sobre iluminação pública.

“Se queimar a lâmpada na frente da sua casa, vocês vão ligar nesse número e, em até cinco dias úteis, ela será trocada. Durante 25 anos não vai ter mais luz apagada na porta da casa de ninguém”, disse.

Com mais de 40 equipes atuando em todas as regiões da cidade e cerca de mil lâmpadas instaladas por dia útil, a meta de 100 mil luminárias, prevista para setembro, foi antecipada. A expectativa agora é alcançar 140 mil pontos modernizados até dezembro.

Regiões atendidas e próximos passos

As regiões Norte, Noroeste e Leste já têm 100% da iluminação modernizada. A Região Oeste está próxima de ser concluída, enquanto a Região Sul e a Central já têm mais de 10% dos pontos substituídos. No Setor Central, toda a iluminação pública já é de LED.

Sorteio de geladeiras e serviços gratuitos

Durante o evento, foram sorteadas 40 geladeiras novas para famílias de baixa renda, em parceria com a Equatorial Energia e a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh).

“O Goiânia + Humana é a integração de várias parcerias. Nesta primeira edição, na Região Noroeste, temos a parceria de sucesso com a Equatorial, que está cedendo as geladeiras novas, que consomem menos energia, para famílias inscritas no Cadastro Único e beneficiárias do Bolsa Família. Goiânia + Humana é isso: cuidar da população goianiense com muita dignidade”, afirmou a secretária Erizânia Freitas.

A moradora Cilvanilde de Oliveira comemorou o prêmio: “Eu vim orando a Deus para ganhar. Graças a Ele, eu consegui. Estou muito feliz.” Já a diarista Shirley Pereira disse que a geladeira veio na hora certa: “Estou precisando muito. Essa geladeira vai fazer toda a diferença na minha vida.”

Programação cultural

Além do show da dupla Humberto & Ronaldo, que atraiu milhares de pessoas, a programação do Goiânia + Humana segue neste sábado (30), das 8h às 16h, e no domingo (31), das 8h às 12h, com dezenas de serviços gratuitos nas áreas de saúde, educação, cidadania, assistência social, esporte e lazer.