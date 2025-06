Mabel recebe alta depois de quatro dias internado

A Prefeitura de Goiânia informou, por meio de nota, que o prefeito Sandro Mabel recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (17) após quatro dias internado para tratamento contra dengue e gastroenterite causada por salmonela.

Segundo a nota, por recomendação médica, o prefeito está despachando de maneira remota e as agendas presenciais só devem retornar a partir de segunda-feira (23).

O prefeito Sandro Mabel estava internado desde sexta-feira (13) no Hospital Israelita Albert Einstein.

Ele passou mal logo após um almoço na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) que contou com a presença dos ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, além do procurador-geral da República Paulo Gonet. Na ocasião, a assessoria afirmou que o prefeito estava bem.

Já a vice-prefeita de Goiânia, Coronel Cláudia Lira, retorna à capital goiana no final da tarde desta quarta-feira (18). Ela faz parte da comitiva brasileira que esteve em Israel durante a escalada de tensões no Oriente Médio e que foi retirada da região após articulações diplomáticas envolvendo governos locais e o Ministério das Relações Exteriores do Brasil.

De acordo com nota oficial da Prefeitura de Goiânia, a comitiva já está na Espanha, onde realiza parada técnica para abastecimento da aeronave, com previsão de nova escala em Cabo Verde antes do desembarque em solo brasileiro, na cidade de Natal (RN). De lá, Cláudia Lira segue viagem até Goiânia.

Veja a nota na íntegra:

