Mabel retorna à agenda presencial em abertura do Grande Arraial de Goiânia

O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), participou na noite desta sexta-feira (20) da cerimônia de abertura do 22º Grande Arraial de Goiânia, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Esta foi a primeira agenda pública presencial do chefe do Executivo municipal após receber alta médica na última terça-feira (17), após quatro dias de internação por dengue e gastroenterite.

O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult), conta com programação de dez dias de shows, apresentações de quadrilhas juninas e entrada gratuita mediante doação de 1 kg de alimento não perecível. A expectativa da organização é arrecadar cerca de 150 toneladas de alimentos, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade.

Durante a abertura, o prefeito falou sobre o formato do evento e a articulação entre diferentes esferas do poder público. Segundo ele, o Arraiá é resultado de parceria entre a Prefeitura, o Governo de Goiás, a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal.

O Comitê de Controle de Gastos da Prefeitura aprovou, sem ressalvas, o repasse de R$ 2 milhões para a realização do evento, conforme a Resolução Normativa nº 19/2025, publicada no Diário Oficial do Município em 18 de junho. A deliberação atesta que os recursos foram avaliados conforme os critérios legais estabelecidos pelo Decreto nº 729/2025, que regula os parâmetros de controle de despesas da administração municipal.

A aprovação do aporte contrasta com a ausência de deliberação do mesmo comitê sobre os investimentos da Prefeitura na Pecuária 2025, que somam mais de R$ 8 milhões em cachês artísticos, além de valores destinados à estrutura e divulgação do evento. O caso é investigado pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) e pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-GO), após representações apresentadas por vereadores.

O Grande Arraial segue até o dia 29 de junho. A programação completa está disponível no perfil oficial do evento no Instagram: @grandearraialdegoiania. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente no site www.ticketou.com, mediante doação de alimento.