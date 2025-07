Mabel visita Centro de Operações e Resiliência no Rio de Janeiro

O prefeito Sandro Mabel conheceu, nesta sexta-feira (25/7), o Centro de Operações e Resiliência (COR) do Rio de Janeiro, que tem como objetivo monitorar e integrar ações públicas para reduzir o impacto de ocorrências na cidade fluminense. A visita no espaço é mais um passo no processo de modernização dos serviços ofertados pela Prefeitura de Goiânia e também serve de base para a implantação do novo Centro de Controle Operacional da capital.

O COR integra informações sobre segurança pública, trânsito, meteorologia, entre outras em um só lugar. Com isso, é possível antecipar ações para mitigar impactos durante imprevistos e ocorrências pela cidade. O espaço concentra imagens de mais de 3 mil câmeras espalhadas no Rio de Janeiro e conta com mais de 500 profissionais atentos durante 24 horas por dia. Sandro Mabel destaca que o modelo é inspiração a ser seguida em Goiânia, com o objetivo de melhorar os serviços prestados à população goianiense.

“É um centro de operações enorme. Nós estamos vendo aqui, monitora todas as áreas da Prefeitura, luz, gás, energia, ônibus, segurança, chuva… É um negócio espetacular. Eles contam com um radar meteorológico aqui como nós vamos ter em Goiânia. Eu quero agradecer ao prefeito Eduardo Paes pela explicação, pela dedicação e pela gentileza de nos mostrar isso. Goiânia vai ter um desses também”, afirmou Mabel.

O secretário de Inovação e Transformação Digital, Fábio Christino, pontuou que a visita proporcionou ter uma visão mais ampla de práticas que têm gerado resultados positivos de segurança e monitoramento urbano. Para ele, a experiência enriquece o projeto de Goiânia, que está em fase final de estudos para implantação. “Viemos fazer um benchmarking das melhores práticas de um Centro de Operações referência no país, focado em resiliência e monitoramento e como eles resolvem problemas de crimes urbanos, com análises de dados bem consistentes. Eles têm um ambiente de dados e monitoramento bem robusto, com radares, câmeras, sensores e uma base de dados extremamente consistente”, explicou.

O secretário ainda disse que o futuro CCO de Goiânia fará integração de todas as secretarias da prefeitura que prestam serviços ao cidadão. “A gente quer melhorar a experiência desse cidadão no dia a dia da cidade, e não só melhorar através da tecnologia, mas deixar o cidadão mais seguro e a cidade mais fluida e resiliente. Por muito tempo, a prefeitura ficou ultrapassada, sem nenhum tipo de investimento na área de tecnologia e o compromisso do prefeito é transformar a cidade nos próximos anos. Não só com a implementação do CCO, mas também com o programa de cidades inteligentes”, afirma.

Os primeiros passos da modernização da Prefeitura de Goiânia começaram na última quarta-feira (23/7) com a entrega do novo servidor central. Segundo a Secretaria Municipal de Inovação e Transformação Digital (SIT), a troca é apenas o início de um programa mais amplo de modernização, que prevê um total de R$150 milhões em investimentos nos próximos anos. A nova infraestrutura já está em operação e beneficia diretamente a capacidade de processamento e performance na rotina interna da Prefeitura, além de proporcionar um ambiente mais seguro, estável e confiável para cidadãos, empresas e profissionais que dependem dos sistemas públicos.

