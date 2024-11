Mais de 14 mil alunos devem renovar matrícula em Aparecida de Goiânia

O processo de renovação de matrículas para crianças de seis meses a cinco anos nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e escolas conveniadas de Aparecida de Goiânia começou nesta semana e vai até 22 de novembro. Para garantir a vaga no próximo ano letivo, os pais ou responsáveis devem comparecer presencialmente à unidade onde a criança já está matriculada e apresentar documentos como CPF, comprovante de residência e declaração de vacinação.

Mais de 14 mil estudantes devem passar por esse processo, que envolve 33 CMEIs e outras 30 entidades conveniadas com a rede municipal de ensino. Além disso, para as crianças matriculadas nas Escolas Municipais, a renovação ocorrerá de 2 a 13 de dezembro, também de forma presencial nas unidades de ensino.

O período de atualização cadastral para as crianças do Cadastro Reserva continua aberto até 29 de novembro. Os responsáveis devem acessar o site ou o aplicativo Matrícula Aparecida para atualizar as informações e garantir uma vaga na educação infantil para o próximo ano.

Atualização Cadastral

