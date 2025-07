Mais de 2 mil vagas de emprego estão disponíveis em Goiânia e região

Quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho encontra boas oportunidades em Goiânia e região metropolitana neste mês de julho. Duas iniciativas distintas somam mais de 2 mil vagas de emprego abertas, com possibilidades que vão desde cargos técnicos e operacionais até posições remotas e de nível superior.

O Portal de Vagas da Sólides, plataforma da HR Tech voltada ao recrutamento de talentos para pequenas e médias empresas, reúne mais de mil e novecentas vagas em diversos setores. As oportunidades contemplam diferentes níveis de experiência e formatos de trabalho, como presencial, híbrido e remoto, além de vagas afirmativas. As empresas parceiras da Sólides utilizam a tecnologia da plataforma para acelerar seus processos seletivos.

“Sabemos que um dos grandes desafios do RH, especialmente nas PMEs, é encontrar candidatos qualificados em volume suficiente para atender suas demandas. Nosso objetivo é transformar esse cenário, oferecendo uma solução completa e eficiente”, explica Ale Garcia, cofundador e co-CEO da Sólides.

Já o Instituto de Assistência Familiar e Amparo Social dos Trabalhadores do Setor de Serviços (IAFAS) anunciou a abertura de mais de 70 novas vagas de emprego. As posições são voltadas principalmente para operador de monitoramento, técnico em segurança do trabalho e auxiliar de limpeza, com destaque para a inclusão de jovens aprendizes e pessoas com deficiência (PCDs).

Além das oportunidades de contratação, o Iafas oferece cursos e palestras gratuitos durante todo o mês, com foco no desenvolvimento de habilidades práticas e no fortalecimento profissional dos candidatos. A formação tem carga horária de até 4 horas e é voltada especialmente para quem busca o primeiro emprego ou recolocação no mercado.

Para participar dos processos seletivos do Iafas, os interessados devem se cadastrar no banco de talentos pelo site www.iafas.org.br, pelo WhatsApp (62) 3988‑3400 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Tanto a Sólides quanto o Iafas reforçam a importância de iniciativas que conectem profissionais às empresas, promovendo inclusão social, qualificação e geração de renda na região.