Mais de 2,5 mil presos participarão do Enem em Goiás

Mais de 82 mil pessoas privadas de liberdade participarão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 em todo o território brasileiro. Ao todo, estão inscritos 82.053 indivíduos, incluindo as pessoas privadas de liberdade ou socioeducativo.

No sistema prisional em 2022 foram mais de 71 mil detentos inscritos no Enem.

Confira o balanço do número de inscritos por UF:

Acre (AC) – 535

Alagoas (AL) – 429

Amapá (AP) – 424

Amazonas (AM) – 853

Bahia (BA) – 2.233

Ceará (CE) – 5.006

Distrito Federal (DF) – 1.763

Espírito Santo (ES) – 3.150

Goiás (GO) – 2.506

Maranhão (MA) – 2.838

Mato Grosso (MT) – 2.490

Mato Grosso do Sul (MS) – 1.836

Minas Gerais (MG) – 6.584

Pará (PA) – 4.143

Paraíba (PB) – 1.545

Paraná (PR) – 4.131

Pernambuco (PE) – 2.520

Piauí (PI) – 1.352

Rio de Janeiro (RJ) – 2.252

Rio Grande do Norte (RN) – 1.233

Rio Grande do Sul (RS) – 3.330

Rondônia (RO) – 1.421

Roraima (RR) – 1.330

Santa Catarina (SC) – 5.148

São Paulo (SP) – 21.721

Sergipe (SE) – 430

Tocantins (TO) – 803