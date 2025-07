Mais de 300 crianças participam da colônia de férias Aventura no Parque

Mais de 300 crianças de 5 a 12 anos participaram da colônia de férias Aventura no Parque, promovida pela Prefeitura de Goiânia, por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma). Realizada na Vila Ambiental do Parque Areião, entre os dias 7 e 11 de julho, a ação ofereceu uma semana de lazer, aprendizado e contato com a natureza durante o recesso escolar.

A estudante Mariana Rodrigues Mota, uma das participantes, afirmou que gostou muito da experiência. “Achei muito legal porque influencia a gente a amar a natureza, preservar e observar. O que mais me chamou atenção foi aprender sobre biomas, árvores e novos animais”, relatou.

A colônia de férias recebeu 189 inscrições, que resultaram em pelo menos 409 participações ao longo da semana, sendo 135 no período matutino e 274 no vespertino. As atividades foram acompanhadas por responsáveis e incluíram oficinas lúdicas, dinâmicas educativas, brincadeiras ao ar livre e experiências com óculos de realidade virtual, em parceria com a GoiâniaTur.

A presidente da Amma, Zilma Peixoto, destacou a importância da colônia como ação educativa e formativa. “A proposta foi unir aprendizado e lazer em um ambiente que desperta o cuidado com a natureza”, afirmou. Segundo ela, a colônia foi pensada para transformar o recesso escolar. “As crianças são protagonistas na construção de uma cidade mais sustentável”, completou.

Durante os cinco dias de programação, os participantes aprenderam sobre o cuidado com a natureza, preservação dos espaços públicos, importância da fauna e flora urbanas e boas práticas ambientais no cotidiano. O conteúdo foi abordado de forma interativa e acessível, com apoio de educadores ambientais.

O Valdinho Fernandes da Mota acompanhou a filha e elogiou a iniciativa. “Muito importante ter isso aqui. Achei o passeio excelente. Toda a equipe foi muito acolhedora. Agradeço pelo convite e torço para que continue sempre assim em nossa Goiânia, especialmente aqui no Parque Areião”, afirmou.

