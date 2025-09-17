Mais de 60% dos acidentes em rodovias acontece durante o dia, revela estudo

Um levantamento da EcoRodovias, maior operadora de malha rodoviária do Brasil, revela que, embora 66% dos acidentes aconteçam durante o dia, a maior parte das mortes ocorre à noite, concentrando 60% das fatalidades. O período noturno se confirma como fator crítico, associado à menor visibilidade e ao maior risco de sonolência ao volante. Condições climáticas adversas, como chuva e neblina, elevam o risco por reduzir a visibilidade e deixar a pista molhada, mas não são determinantes: cerca de 90% das mortes ocorrem em clima favorável. Entre janeiro e agosto de 2025, as 12 concessionárias do grupo registraram 15.554 ocorrências de acidentes viários nos 4,8 mil quilômetros sob gestão.

Para enfrentar esse cenário, além das ações permanentes, a companhia participa da Semana Nacional de Trânsito (SNT) com mais de 80 atividades educativas nos oito estados em que atua. Estão previstas campanhas em parques, praias, ações em parceria com a Polícia Rodoviária e nos postos de atendimento ao usuário ao longo das rodovias. O objetivo é conscientizar motoristas, motociclistas e pedestres sobre a importância de adotar comportamentos seguros no dia a dia.

A SNT, de 18 a 25 de setembro, coordenada pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), traz em 2025 o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, reforçando a importância da empatia e da responsabilidade no trânsito.

Perfil dos acidentes

De janeiro a agosto deste ano, foram registrados 15.554 sinistros de trânsito nos 4,8 mil quilômetros administrados pelo grupo. O levantamento mostra que os atropelamentos responderam por 24% do total das vítimas fatais. Já as colisões traseiras e as colisões frontais somaram 17%. Somados, esses três tipos de ocorrência concentraram 58,5% das fatalidades.

“Os acidentes resultam de uma combinação de fatores. Por isso, analisamos cada ocorrência para definir planos de ação que ajudem a reduzir tanto a frequência quanto a gravidade dos sinistros”, afirma Felipe Martimiamo, gerente de Desenvolvimento Operacional da EcoRodovias.

Causas

O comportamento humano é o principal fator associado aos acidentes mais graves. Nos atropelamentos, destaca-se a travessia em locais inadequados, especialmente no período noturno. Nas colisões traseiras, predominam causas como excesso de velocidade, uso do celular, ausência do cinto de segurança e falta de distância segura em relação ao veículo à frente. Já nas colisões frontais, as principais origens são ultrapassagens em locais proibidos, manobras forçadas sem espaço ou visibilidade adequados e a sonolência do condutor.

“Rodovias de pista simples exigem foco especial em condutas de ultrapassagem, pois são nelas que registramos colisões frontais. Já em rodovias duplicadas, os maiores riscos são as colisões traseiras. E em trechos urbanos, infelizmente, os atropelamentos ainda têm presença marcante”, explica Felipe.

Compromisso com a segurança viária

Além das ações da SNT, a EcoRodovias mantém programas permanentes de conscientização e inovação, com mais de 20 projetos ativos em segurança viária e ocupacional, muitos deles baseados em inteligência artificial, automação e análise de dados em tempo real. Entre as iniciativas estão o Movimento Afaste-se, que orienta motoristas a reduzir a velocidade e mudar de faixa diante de atendimentos na pista, e as câmeras inteligentes instaladas em Uberlândia (MG), que identificam motoristas sem cinto ou usando celular ao volante e enviam alertas à Polícia Rodoviária Federal.

Já no Programa de Redução de Acidentes (PRA), a empresa realiza encontros regulares que reúnem profissionais de diferentes áreas com o objetivo de reduzir ocorrências nas rodovias sob sua gestão. As ações são estruturadas em três pilares fundamentais da segurança viária: infraestrutura, fiscalização e educação.

No campo da infraestrutura, destacam-se intervenções como o telamento de canteiros centrais, que evita a travessia irregular de pedestres, além de correções geométricas e melhorias na estrutura viária, que aumentam a segurança e o conforto dos usuários. Já no pilar da fiscalização e operações, a companhia investe na instalação de radares, na revisão dos limites de velocidade e na realização de operações especiais de tráfego, sempre com foco na redução de riscos e no reforço do comportamento seguro nas rodovias.

A educação e conscientização complementam esse conjunto de medidas, com campanhas permanentes voltadas a diferentes públicos. Entre elas, estão programas que oferecem exames rápidos e orientações de saúde e que incentivam pedestres a utilizarem passarelas para realizar a travessia de forma segura. Dessa forma, a EcoRodovias integra tecnologia, operação e educação em um esforço contínuo para reduzir acidentes e promover rodovias cada vez mais seguras para todos.

Até 2031, os investimentos da EcoRodovias incluem obras de duplicação, implantação de faixas adicionais e construção de vias marginais, além de melhorias no pavimento de 31 mil quilômetros de faixas das rodovias. Alinhada à 2ª Década de Ação para a Segurança Viária da ONU (2021–2030), a companhia busca reduzir em 50% o índice de mortes nas rodovias até 2030 em relação a 2021.

Dicas para segurança

• Passarelas: use sempre passarelas e faixas de pedestres; evite celular durante a travessia.

• Velocidade: respeite os limites; dirigir dentro dos limites estabelecidos aumenta o tempo de reação.

• Distância segura: mantenha ao menos 3 segundos do veículo à frente.

• Celular: não use o aparelho ao dirigir ou atravessar vias.

• Ultrapassagem: só em locais permitidos e com visibilidade adequada.

• Cinto: use sempre o cinto, inclusive no banco traseiro.

• Álcool: não dirija após beber; o risco de acidentes aumenta significativamente.

